Одесский судья, наказавший нарушителя чтением, возглавил рейтинг
В 2024 году наиболее заметными судьями Одесского региона стали не только те, кто занимал важные позиции, но и те, чьи решения имели значительный медийный резонанс. Так, Александр Гарский, судья, который приговаривает преступников к чтению, возглавил рейтинг самых известных юристов.
Об этом сообщают аналитики агентства ElitExpert, которые составили рейтинг самых известных, по их мнению, судей Одесской области.
Лидеры рейтинга
Аналитики говорят, что рейтинг создан с помощью анализа медийного присутствия и влияния на важные судебные процессы. Основным критерием для оценки судей стали их публичные выступления, решения, которые стали резонансными, а также активность в медиапространстве.
Первым в рейтинге стал Александр Гарский, судья Малиновского районного суда Одессы. Он известен своими приговорами, в которых приговаривал обвиняемых к чтению книг и просмотру фильмов. Так в январе 2022 года судья признал виновным 35-летнего мужчину в нанесении легких телесных повреждений и рекомендовал тому быть добрее и прочитать роман "Полианна" американской писательницы Элеонор Портер.
На втором месте оказалась Наталья Богацкая, судья Юго-западного апелляционного хозяйственного суда, которая имеет большой авторитет в отрасли и активно участвует в судебных реформах. Третье место занял Сергей Чванкин, председатель Киевского районного суда Одессы, который поддерживает высокий уровень доверия в юридическом сообществе.
Сергей Чванкин — председатель Киевского районного суда Одессы возглавил третью строчку. Он активно работает над цифровизацией судопроизводства и продвигает идеи прозрачности правосудия.
Также в первую пятерку вошли Александр Джабурия и Игорь Артеменко — председатель Одесского апелляционного суда, с более чем 30-летним опытом.
Другие судьи, вошедшие в рейтинг
- Юрий Князь — судья Одесского окружного административного суда.
- Татьяна Логвинова — судья Приморского районного суда Одессы.
- Дмитрий Смирнов — судья Одесского областного суда.
- Виктория Подлесная — судья Высшего специализированного суда Украины.
- Антон Ткаченко — судья Апелляционного суда Одесской области.
- Надежда Кочерга — судья Одесского городского суда.
- Михаил Власенко — судья Малиновского районного суда Одессы.
- Ирина Бондаренко — судья Одесского апелляционного суда.
- Сергей Коваленко — судья Юго-западного апелляционного хозяйственного суда.
- Лариса Ткаченко — судья Киевского районного суда Одессы.
- Игорь Петренко — судья Приморского районного суда Одессы.
- Леонид Литвиненко — судья Апелляционного суда Одесской области.
- Екатерина Харченко — судья Одесского областного суда.
- Анатолий Лысенко — судья Киевского районного суда Одессы.
- Ольга Руденко — судья Юго-западного апелляционного хозяйственного суда.
- Тимур Щербань — судья Малиновского районного суда Одессы.
Напомним, в Одесской области двое несовершеннолетних украли мопед, который стоял во дворе владелицы. Также бездомный поджег автомобиль одесситу, из-за того, что тот не впустил его погреться в дом.
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