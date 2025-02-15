ТОП-20 самых известных судей Одесской области 2024 года

Судья Малиновского районного суда Одессы Александр Гарский. Фото: Главком

В 2024 году наиболее заметными судьями Одесского региона стали не только те, кто занимал важные позиции, но и те, чьи решения имели значительный медийный резонанс. Так, Александр Гарский, судья, который приговаривает преступников к чтению, возглавил рейтинг самых известных юристов.

Об этом сообщают аналитики агентства ElitExpert, которые составили рейтинг самых известных, по их мнению, судей Одесской области.

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Лидеры рейтинга

Аналитики говорят, что рейтинг создан с помощью анализа медийного присутствия и влияния на важные судебные процессы. Основным критерием для оценки судей стали их публичные выступления, решения, которые стали резонансными, а также активность в медиапространстве.

Первым в рейтинге стал Александр Гарский, судья Малиновского районного суда Одессы. Он известен своими приговорами, в которых приговаривал обвиняемых к чтению книг и просмотру фильмов. Так в январе 2022 года судья признал виновным 35-летнего мужчину в нанесении легких телесных повреждений и рекомендовал тому быть добрее и прочитать роман "Полианна" американской писательницы Элеонор Портер.



На втором месте оказалась Наталья Богацкая, судья Юго-западного апелляционного хозяйственного суда, которая имеет большой авторитет в отрасли и активно участвует в судебных реформах. Третье место занял Сергей Чванкин, председатель Киевского районного суда Одессы, который поддерживает высокий уровень доверия в юридическом сообществе.

Сергей Чванкин — председатель Киевского районного суда Одессы возглавил третью строчку. Он активно работает над цифровизацией судопроизводства и продвигает идеи прозрачности правосудия.

Также в первую пятерку вошли Александр Джабурия и Игорь Артеменко — председатель Одесского апелляционного суда, с более чем 30-летним опытом.

Лидеры первой пятерки. Фото: скриншот

Другие судьи, вошедшие в рейтинг

Юрий Князь — судья Одесского окружного административного суда.

Татьяна Логвинова — судья Приморского районного суда Одессы.

Дмитрий Смирнов — судья Одесского областного суда.

Виктория Подлесная — судья Высшего специализированного суда Украины.

Антон Ткаченко — судья Апелляционного суда Одесской области.

Надежда Кочерга — судья Одесского городского суда.

Михаил Власенко — судья Малиновского районного суда Одессы.

Ирина Бондаренко — судья Одесского апелляционного суда.

Сергей Коваленко — судья Юго-западного апелляционного хозяйственного суда.

Лариса Ткаченко — судья Киевского районного суда Одессы.

Игорь Петренко — судья Приморского районного суда Одессы.

Леонид Литвиненко — судья Апелляционного суда Одесской области.

Екатерина Харченко — судья Одесского областного суда.

Анатолий Лысенко — судья Киевского районного суда Одессы.

Ольга Руденко — судья Юго-западного апелляционного хозяйственного суда.

Тимур Щербань — судья Малиновского районного суда Одессы.

Напомним, в Одесской области двое несовершеннолетних украли мопед, который стоял во дворе владелицы. Также бездомный поджег автомобиль одесситу, из-за того, что тот не впустил его погреться в дом.