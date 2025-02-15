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Одесский судья, наказавший нарушителя чтением, возглавил рейтинг

15 февраля 2025 19:11
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
ТОП-20 самых известных судей Одесской области 2024 года
Судья Малиновского районного суда Одессы Александр Гарский. Фото: Главком
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В 2024 году наиболее заметными судьями Одесского региона стали не только те, кто занимал важные позиции, но и те, чьи решения имели значительный медийный резонанс. Так, Александр Гарский, судья, который приговаривает преступников к чтению, возглавил рейтинг самых известных юристов.

Об этом сообщают аналитики агентства ElitExpert, которые составили рейтинг самых известных, по их мнению, судей Одесской области.

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Лидеры рейтинга

Аналитики говорят, что рейтинг создан с помощью анализа медийного присутствия и влияния на важные судебные процессы. Основным критерием для оценки судей стали их публичные выступления, решения, которые стали резонансными, а также активность в медиапространстве.

Первым в рейтинге стал Александр Гарский, судья Малиновского районного суда Одессы. Он известен своими приговорами, в которых приговаривал обвиняемых к чтению книг и просмотру фильмов. Так в январе 2022 года судья признал виновным 35-летнего мужчину в нанесении легких телесных повреждений и рекомендовал тому быть добрее и прочитать роман "Полианна" американской писательницы Элеонор Портер.

На втором месте оказалась Наталья Богацкая, судья Юго-западного апелляционного хозяйственного суда, которая имеет большой авторитет в отрасли и активно участвует в судебных реформах. Третье место занял Сергей Чванкин, председатель Киевского районного суда Одессы, который поддерживает высокий уровень доверия в юридическом сообществе.

Сергей Чванкин — председатель Киевского районного суда Одессы возглавил третью строчку. Он активно работает над цифровизацией судопроизводства и продвигает идеи прозрачности правосудия.

Также в первую пятерку вошли Александр Джабурия и Игорь Артеменко — председатель Одесского апелляционного суда, с более чем 30-летним опытом.

Одеський суддя, який покарав порушника читанням, очолив рейтинг - фото 1
Лидеры первой пятерки. Фото: скриншот

Другие судьи, вошедшие в рейтинг

  • Юрий Князь — судья Одесского окружного административного суда.
  • Татьяна Логвинова — судья Приморского районного суда Одессы.
  • Дмитрий Смирнов — судья Одесского областного суда.
  • Виктория Подлесная — судья Высшего специализированного суда Украины.
  • Антон Ткаченко — судья Апелляционного суда Одесской области.
  • Надежда Кочерга — судья Одесского городского суда.
  • Михаил Власенко — судья Малиновского районного суда Одессы.
  • Ирина Бондаренко — судья Одесского апелляционного суда.
  • Сергей Коваленко — судья Юго-западного апелляционного хозяйственного суда.
  • Лариса Ткаченко — судья Киевского районного суда Одессы.
  • Игорь Петренко — судья Приморского районного суда Одессы.
  • Леонид Литвиненко — судья Апелляционного суда Одесской области.
  • Екатерина Харченко — судья Одесского областного суда.
  • Анатолий Лысенко — судья Киевского районного суда Одессы.
  • Ольга Руденко — судья Юго-западного апелляционного хозяйственного суда.
  • Тимур Щербань — судья Малиновского районного суда Одессы.

Напомним, в Одесской области двое несовершеннолетних украли мопед, который стоял во дворе владелицы. Также бездомный поджег автомобиль одесситу, из-за того, что тот не впустил его погреться в дом.

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