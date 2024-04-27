Одеський театр опери та балету на другому місці за дотаціями з держбюджету

Одеський оперний театр. Фото: Новини.LIVE

Одеському національному академічному театру опери та балету минулого року виділили з держбюджету 203,4 млн грн. За кількістю отриманих дотацій театр зайняв друге місце, уступивши лише столичному Національному театру опери та балету ім. Т.Г. Шевченка, якому було виділено 322 мільйони гривень.

Такі дані опублікував моніторинговий сервіс YouControl.

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Куди спрямували кошти

За оприлюдненими даними зазначена сума була витрачена установою на різні потреби, у тому числі виплату зарплат співробітникам та артистам, а також на комунальні послуги. Варто додати, що за цей же період дохід театру склав лише 21,3 мільйона гривень, що забезпечило йому третє місце з кінця рейтингу за рівнем прибутку.

Пошкодження оперного театру

Нагадаємо, внаслідок атаки російських окупантів на Одесу 14 серпня минулого року постраждала будівля та окремі приміщення виробничих майстерень Одеського національного академічного театру опери та балету. За висновками спеціальної комісії, бетонні та опорні конструкції будівлі не зазнали істотних руйнувань. Проте у багатьох приміщеннях розбиті вікна, пошкоджені віконні рами. Окрім цього на фасадній частині будівлі утворилися істотні тріщини, зіпсоване зовнішнє штукатурне оздоблення та центральні ворота.

Атака по Одесі 14 серпня

У ніч проти 14 серпня, РФ тричі атакувала Одеську область, внаслідок чого сталися пожежі та є постраждалі. Ворог застосував 15 БпЛА та вісім ракет типу "Калібр".

Внаслідок нічної атаки по Одесі приміщення гіпермаркету вщент зруйновано. Крім того, постраждало троє співробітників, наразі їхній стан стабільний.