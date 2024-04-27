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Одесский театр оперы и балета на втором месте по дотациям из госбюджета

27 апреля 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесский театр оперы и балета на втором месте по дотациям из госбюджета
Одесский оперный театр. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесскому национальному академическому театру оперы и балета в прошлом году было выделено из госбюджета 203,4 млн грн. По количеству полученных дотаций театр занял второе место, уступив только Национальному театру оперы и балета им. Т.Г. Шевченко, которому было выделено 322 млн грн.

Такие данные опубликовал мониторинговый сервис YouControl.

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По обнародованным данным указанная сумма была израсходована учреждением на разные нужды, в том числе выплату зарплат сотрудникам и артистам, а также на коммунальные услуг. Следует добавить, что за этот же период доход театра составил всего 21,3 млн грн, что обеспечило ему третье место с конца рейтинга по уровню прибыли.

Повреждение оперного театра

Напомним, в результате атаки российских оккупантов на Одессу 14 августа прошлого года пострадало здание и отдельные помещения производственных мастерских Одесского национального академического театра оперы и балета. По выводам специальной комиссии, бетонные и опорные конструкции здания не подверглись существенным разрушениям. Однако во многих помещениях разбиты окна, повреждены оконные рамы. Кроме этого, на фасадной части здания образовались существенные трещины, испорчена наружная штукатурная отделка и центральные ворота.

Атака по Одессе 14 августа

В ночь на 14 августа РФ трижды атаковала Одесскую область, в результате чего произошли пожары и есть пострадавшие. Враг применил 15 БпЛА и восемь ракет типа "Калибр".

В результате ночной атаки по Одессе помещение гипермаркета полностью разрушено. Кроме того, пострадали трое сотрудников, сейчас их состояние стабильное.

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