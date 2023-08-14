Кількість пошкоджених будинків в Одесі зросла майже до 300: що відомо на цю мить
Комунальники в Одесі продовжують обстежувати будинки, які могли зазнати ураження внаслідок нічного ворожого обстрілу. Кількість пошкоджених будинків зросла з 203 до 296.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Руйнування внаслідок обстрілу Одеси
Всього внаслідок ракетно-дронової атаки в Одесі вибуховою хвилею розбито 1460 вікон. Загальна площа руйнувань близько 2,5 тис. кв.м.
"Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків нічної атаки. Наразі закрито плівкою понад 30% віконних отворів. Роботи тривають", — йдеться в повідомленні.
Атака по Одесі 14 серпня
Сьогодні вночі, 14 серпня, РФ тричі атакувала Одеську область, внаслідок чого сталися пожежі та є постраждалі. Ворог застосував 15 БпЛА та вісім ракет типу "Калібр".
Внаслідок нічної атаки по Одесі приміщення гіпермаркету вщент зруйновано. Крім того, постраждало троє співробітників, наразі їхній стан стабільний.
В ООН відреагували на атаки по Одеській та Херсонській областях. Заяву гуманітарної координаторки в Україні Деніз Браун читайте в матеріалі.