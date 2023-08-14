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Кількість пошкоджених будинків в Одесі зросла майже до 300: що відомо на цю мить

14 серпня 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кількість пошкоджених будинків в Одесі зросла майже до 300: що відомо на цю мить
Вибиті вікна в багатоповерхівці. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Комунальники в Одесі продовжують обстежувати будинки, які могли зазнати ураження внаслідок нічного ворожого обстрілу. Кількість пошкоджених будинків зросла з 203 до 296. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Руйнування внаслідок обстрілу Одеси

Всього внаслідок ракетно-дронової атаки в Одесі вибуховою хвилею розбито 1460 вікон. Загальна площа руйнувань близько 2,5 тис. кв.м. 

"Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків нічної атаки. Наразі закрито плівкою понад 30% віконних отворів. Роботи тривають", — йдеться  в повідомленні. 

Комунальники заклеюють вікна. Фото: Одеська міська рада

Атака по Одесі 14 серпня

Сьогодні вночі, 14 серпня, РФ тричі атакувала Одеську область, внаслідок чого сталися пожежі та є постраждалі. Ворог застосував 15 БпЛА та вісім ракет типу "Калібр".

Внаслідок нічної атаки по Одесі приміщення гіпермаркету вщент зруйновано. Крім того, постраждало троє співробітників, наразі їхній стан стабільний.

В ООН відреагували на атаки по Одеській та Херсонській областях. Заяву гуманітарної координаторки в Україні Деніз Браун читайте в матеріалі.

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