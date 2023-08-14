В ООН отреагировали на обстрелы Одесской и Херсонской областей

Дениз Браун. Фото: google

На выходных и в ночь на сегодняшний день, 14 августа, РФ продолжила обстреливать южные регионы Украины. В ООН отреагировали на атаки по Одесской и Херсонской областям.

Об этом стало известно из заявления гуманитарной координаторки в Украине Дениз Браун.

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"Жители юга страны, в том числе в Херсонской и Одесской областях, пережили особо тяжелые выходные, поскольку из-за обстрелов погибли и были ранены многие мирные жители, в том числе дети. Удары также повлияли на работу гуманитарных организаций и нашу способность помогать пострадавшим от последствий войны. Мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены: они не должны быть мишенью", — говорится в сообщении.

Атака по Одессе 14 августа

Напомним, в ночь с 13 на 14 августа российские террористы беспощадно обстреливали Одессу. Так, из-за действий оккупантов сильно поврежден супермаркет Fozzy. Что осталось от супермаркета, смотрите в материале.

Отметим, сегодня ночью, 14 августа, РФ трижды атаковала Одесскую область, в результате чего произошли пожары и пострадали. Враг применил 15 БпЛА и восемь ракет типа "Калибр".

Атака привела к значительным разрушениям по городу. Зафиксировано повреждение 203 домов. Также пострадали 8 учебных заведений, 6 из них расположены в Приморском районе — это центр города. И один — в Хаджибейском районе. Также пострадали заведения дошкольного образования, детские сады, центры развития, общежитие в котором пожар.