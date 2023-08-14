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В ООН відреагували на обстріли Одеської та Херсонської областей

14 серпня 2023 17:35
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В ООН відреагували на обстріли Одеської та Херсонської областей
Деніз Браун. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На вихідних та в ніч на сьогодні, 14 серпня, РФ продовжила обстрілювати південні регіони України. В ООН відреагували на атаки по Одеській та Херсонській областях. 

Про це стало відомо із заяви гуманітарної координаторки в Україні Деніз Браун.

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"Мешканці півдня країни, у тому числі в Херсонській та Одеській областях, пережили особливо важкі вихідні, оскільки через обстріли загинуло й було поранено багато мирних мешканців, зокрема дітей. Удари також вплинули на роботу гуманітарних організацій та нашу здатність допомагати постраждалим від наслідків війни. Мирні мешканці та цивільна інфраструктура повинні бути захищені: вони не мають бути мішенню", — йдеться в повідомленні. 

Атака по Одесі 14 серпня

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 серпня російські терористи нещадно обстрілювали Одесу. Так, через дії окупантів сильно пошкоджений супермаркет Fozzy. Що залишилося від супермаркету, дивіться в матеріалі. 

Зазначимо, сьогодні вночі, 14 серпня, РФ тричі атакувала Одеську область, внаслідок чого сталися пожежі та є постраждалі. Ворог застосував 15 БпЛА та вісім ракет типу "Калібр".

Атака призвела до значних руйнувань по місту. Зафіксовано пошкодження 203 будинків. Також постраждало 8 закладів освіти, 6 із них розташовані в Приморському районі — це центр міста. Та один — в Хаджибейському районі. Також постраждали заклади дошкільної освіти, дитячі садочки, центри розвитку, гуртожиток в якому була пожежа.

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