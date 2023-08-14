Количество поврежденных домов в Одессе возросло почти до 300: что известно на этот момент

Выбиты окна в многоэтажке. Фото: Новини.LIVE

Коммунальщики в Одессе продолжают обследовать дома, которые могли потерпеть поражение в результате ночного вражеского обстрела. Число поврежденных домов возросло с 203 до 296.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Всего в результате ракетно-дроновой атаки в Одессе взрывной волной разбито 1460 окон. Общая площадь разрушений около 2,5 тыс. кв.

"Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий ночной атаки. В настоящее время закрыто пленкой более 30% оконных проемов. Работы продолжаются", — говорится в сообщении.

Коммунальщики заклеивают окна. Фото: Одесский городской совет

Атака по Одессе 14 августа

Сегодня ночью, 14 августа, РФ трижды атаковала Одесскую область, в результате чего произошли пожары и пострадали. Враг применил 15 БпЛА и восемь ракет типа "Калибр".

В результате ночной атаки по Одессе помещение гипермаркета полностью разрушено. Кроме того, пострадали трое сотрудников, сейчас их состояние стабильное.

В ООН отреагировали на атаки по Одесской и Херсонской областям. Заявление гуманитарной координаторки в Украине Дениз Браун читайте в материале.