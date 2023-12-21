Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеський ТЦК почав розслідування щодо затримання чоловіка на машині швидкої допомоги arrow

Одеський ТЦК почав розслідування щодо затримання чоловіка на машині швидкої допомоги

21 грудня 2023 19:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Одеський ТЦК почав розслідування щодо затримання чоловіка на машині швидкої допомоги
Чоловіка силою пхають у бус. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Одеський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розпочав службове розслідування у зв'язку з силовим затриманням чоловіка військкомами. Військовозобов'язаного силоміць повезли на машині швидкої допомоги.

Про це повідомили в Одеському ТЦК та СП.

Читайте також:
ТЦК
Одеський ТЦК починає службове розслідування. Фото: скриншот

Розслідування щодо дій працівників ТЦК

Розслідування стосується "порушення військовими порядку використання транспортного засобу спеціального призначення та незаконного застосування сили військовою службою правопорядку".

Чоловіка вивезли силою на машині "швидкої допомоги"

На одеських Telegram-каналах з'явилося відео чергового конфлікту із військкомами.

Судячи з кадрів, співробітники ТЦК приїхали машиною швидкої допомоги і затягнули туди чоловіка.

При цьому жінка кидалася у відкритий салон, намагаючись його звідти витягти. У результаті їх обох відпустили, а швидка поїхала.

Раніше ми повідомляли, що у мережі шириться відео, на якому працівники ТЦК, замаскувавши автівку під карету швидкої допомоги, вчергове вийшли "на полювання". Військові в одному зі спальних мікрорайонів міста затримали чоловіка при виході з підʼїзду. 

Нагадуємо, що після резонансних дій представників ТЦК у спальному мікрорайоні Одеси в мережі розгорівся скандал. Військові розпочали перевірку за фактом службових порушень. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров - 80x80

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

Актуальне по темі