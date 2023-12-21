Одеський ТЦК почав розслідування щодо затримання чоловіка на машині швидкої допомоги

Чоловіка силою пхають у бус. Фото: скриншот

Одеський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розпочав службове розслідування у зв'язку з силовим затриманням чоловіка військкомами. Військовозобов'язаного силоміць повезли на машині швидкої допомоги.

Про це повідомили в Одеському ТЦК та СП.

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Розслідування щодо дій працівників ТЦК

Розслідування стосується "порушення військовими порядку використання транспортного засобу спеціального призначення та незаконного застосування сили військовою службою правопорядку".

Чоловіка вивезли силою на машині "швидкої допомоги"

На одеських Telegram-каналах з'явилося відео чергового конфлікту із військкомами.

Судячи з кадрів, співробітники ТЦК приїхали машиною швидкої допомоги і затягнули туди чоловіка.

При цьому жінка кидалася у відкритий салон, намагаючись його звідти витягти. У результаті їх обох відпустили, а швидка поїхала.

Раніше ми повідомляли, що у мережі шириться відео, на якому працівники ТЦК, замаскувавши автівку під карету швидкої допомоги, вчергове вийшли "на полювання". Військові в одному зі спальних мікрорайонів міста затримали чоловіка при виході з підʼїзду.

Нагадуємо, що після резонансних дій представників ТЦК у спальному мікрорайоні Одеси в мережі розгорівся скандал. Військові розпочали перевірку за фактом службових порушень.