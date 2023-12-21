Одесский ТЦК начало расследование по задержанию мужчины на машине скорой помощи
Одесский территориальный центр комплектования и социальной поддержки начал служебное расследование в связи с силовым задержанием мужчины военнослужащими. Военнообязанный силой повезли на машине скорой помощи.
Об этом сообщили в Одесском ТЦК и СП.
Расследование по действиям работников ТЦК
Расследование касается "нарушения военными порядка использования транспортного средства специального назначения и незаконного применения силы военной службой правопорядка".
Мужчину вывезли силой на машине "скорой помощи"
На одесских Telegram-каналах появилось видео очередного конфликта с военными.
Судя по кадрам, сотрудники ТЦК приехали машиной скорой помощи и затащили туда мужчину.
При этом женщина бросалась в открытый салон, пытаясь его оттуда вытащить. В результате их обоих отпустили, а скорая уехала.
Ранее мы сообщали, что в сети распространяется видео, на котором работники ТЦК, замаскировав автомобиль под карету скорой помощи, в очередной раз вышли "на охоту". Военные в одном из спальных микрорайонов города задержали мужчину при выходе из подъезда.
Напомним, что после резонансных действий представителей ТЦК в спальном микрорайоне Одессы в сети разгорелся скандал. Военные приступили к проверке по факту служебных нарушений.
Читайте Новини.LIVE!