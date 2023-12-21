Одесский ТЦК начало расследование по задержанию мужчины на машине скорой помощи

Мужчины силой толкают в бус. Фото: скриншот

Одесский территориальный центр комплектования и социальной поддержки начал служебное расследование в связи с силовым задержанием мужчины военнослужащими. Военнообязанный силой повезли на машине скорой помощи.

Об этом сообщили в Одесском ТЦК и СП.

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Одесский ТЦК начинает служебное расследование Фото: скриншот

Расследование по действиям работников ТЦК

Расследование касается "нарушения военными порядка использования транспортного средства специального назначения и незаконного применения силы военной службой правопорядка".

Мужчину вывезли силой на машине "скорой помощи"

На одесских Telegram-каналах появилось видео очередного конфликта с военными.

Судя по кадрам, сотрудники ТЦК приехали машиной скорой помощи и затащили туда мужчину.

При этом женщина бросалась в открытый салон, пытаясь его оттуда вытащить. В результате их обоих отпустили, а скорая уехала.

Ранее мы сообщали, что в сети распространяется видео, на котором работники ТЦК, замаскировав автомобиль под карету скорой помощи, в очередной раз вышли "на охоту". Военные в одном из спальных микрорайонов города задержали мужчину при выходе из подъезда.

Напомним, что после резонансных действий представителей ТЦК в спальном микрорайоне Одессы в сети разгорелся скандал. Военные приступили к проверке по факту служебных нарушений.