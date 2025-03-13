Одесит врятував хлопця у Венеції — як саме

Одеський військовий отримав подяку від мера Венеції — деталі
У Венеції одеський військовий у відпустці врятував життя молодого чоловіка, якого поранили ножем на вулиці. Українцю подякував мер міста Луїджі Бруньяро.
Про це повідомляє італійське видання Venezia Mestre.
Подробиці події
Хлопець північноафриканського походження дістав ножове поранення від свого однолітка. За кілька хвилин до цього між ними спалахнула суперечка. Постраждалий пройшов кілька метрів, знепритомнів і впав. Через отримані травми в нього почалася сильна кровотеча. В цей час поруч проходив колишній учитель, а нині український військовий Яніс Терещенко, який перебував у відпустці. Завдяки наявності аптечки, чоловіку вдалося зупинити кров та надати хлопцю першу медичну допомогу до приїзда швидкої. Нападник втік, а пораненого ушпиталили.
"Моя особиста вдячність і подяка всієї Венеції за цей великий жест людяності, мужності та альтруїзму Янису, всьому українському народу, друзям в Одесі. Ми проголошуємо нашу солідарність за тривалий мир, який гарантує їм захист", — написав після цього мер Венеції Луїджі Бруньяро.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як чоловік зарізав свого товариша. А також про одеситку, яка перемогла американку на світовому турнірі.
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