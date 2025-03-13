Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеський військовий отримав подяку від мера Венеції — деталі arrow

Одеський військовий отримав подяку від мера Венеції — деталі

13 березня 2025 12:50
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Одесит врятував хлопця у Венеції — як саме
Яніс Терещенко та Луїджі Бруньяро. Фото: Луїджі Бруньяро в соцмережі
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У Венеції одеський військовий у відпустці врятував життя молодого чоловіка, якого поранили ножем на вулиці. Українцю подякував мер міста Луїджі Бруньяро.

Про це повідомляє італійське видання Venezia Mestre.

Читайте також:

Подробиці події

Хлопець північноафриканського походження дістав ножове поранення від свого однолітка. За кілька хвилин до цього між ними спалахнула суперечка. Постраждалий пройшов кілька метрів, знепритомнів і впав. Через отримані травми в нього почалася сильна кровотеча. В цей час поруч проходив колишній учитель, а нині український військовий Яніс Терещенко, який перебував у відпустці. Завдяки наявності аптечки, чоловіку вдалося зупинити кров та надати хлопцю першу медичну допомогу до приїзда швидкої. Нападник втік, а пораненого ушпиталили. 

"Моя особиста вдячність і подяка всієї Венеції за цей великий жест людяності, мужності та альтруїзму Янису, всьому українському народу, друзям в Одесі. Ми проголошуємо нашу солідарність за тривалий мир, який гарантує їм захист", — написав після цього мер Венеції Луїджі Бруньяро.

За словами свідків, хлопця жорстоко побили, а потім завдали кілька ножових ударів
Поранений із медиками. Фото: X.COM/ULTRARIGHTNOW
Місце події
Місце події. Фото: X.COM/ULTRARIGHTNOW

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як чоловік зарізав свого товариша. А також про одеситку, яка перемогла американку на світовому турнірі. 

Одеса Україна Венеція Новини Одеси поранення
Реклама
Реклама
Реклама