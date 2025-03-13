Одесит врятував хлопця у Венеції — як саме

Яніс Терещенко та Луїджі Бруньяро. Фото: Луїджі Бруньяро в соцмережі

У Венеції одеський військовий у відпустці врятував життя молодого чоловіка, якого поранили ножем на вулиці. Українцю подякував мер міста Луїджі Бруньяро.

Про це повідомляє італійське видання Venezia Mestre.

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Подробиці події

Хлопець північноафриканського походження дістав ножове поранення від свого однолітка. За кілька хвилин до цього між ними спалахнула суперечка. Постраждалий пройшов кілька метрів, знепритомнів і впав. Через отримані травми в нього почалася сильна кровотеча. В цей час поруч проходив колишній учитель, а нині український військовий Яніс Терещенко, який перебував у відпустці. Завдяки наявності аптечки, чоловіку вдалося зупинити кров та надати хлопцю першу медичну допомогу до приїзда швидкої. Нападник втік, а пораненого ушпиталили.

"Моя особиста вдячність і подяка всієї Венеції за цей великий жест людяності, мужності та альтруїзму Янису, всьому українському народу, друзям в Одесі. Ми проголошуємо нашу солідарність за тривалий мир, який гарантує їм захист", — написав після цього мер Венеції Луїджі Бруньяро.

Поранений із медиками. Фото: X.COM/ULTRARIGHTNOW

Місце події. Фото: X.COM/ULTRARIGHTNOW

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як чоловік зарізав свого товариша. А також про одеситку, яка перемогла американку на світовому турнірі.