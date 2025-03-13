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Одесский военный получил благодарность от мэра Венеции — детали

13 марта 2025 12:50
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одессит спас парня в Венеции - как именно
Янис Терещенко и Луиджи Бруньяро. Фото: Луиджи Бруньяро в соцсети
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Венеции одесский военный в отпуске спас жизнь молодого человека, которого ранили ножом на улице. Украинца поблагодарил мэр города Луиджи Бруньяро.

Об этом сообщает итальянское издание Venezia Mestre.

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Подробности происшествия

Парень североафриканского происхождения получил ножевое ранение от своего сверстника. За несколько минут до этого между ними вспыхнул спор. Пострадавший прошел несколько метров, потерял сознание и упал. Из-за полученных травм у него началось сильное кровотечение. В это время рядом проходил бывший учитель, а ныне украинский военный Янис Терещенко, который находился в отпуске. Благодаря наличию аптечки, мужчине удалось остановить кровь и оказать парню первую медицинскую помощь до приезда скорой. Нападающий убежал, а раненого госпитализировали.

"Моя личная благодарность и благодарность всей Венеции за этот большой жест человечности, мужества и альтруизма Янису, всему украинскому народу, друзьям в Одессе. Мы провозглашаем нашу солидарность за длительный мир, который гарантирует им защиту",— написал после этого мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

За словами свідків, хлопця жорстоко побили, а потім завдали кілька ножових ударів
Раненый с медиками. Фото: X.COM/ULTRARIGHTNOW
Місце події
Место происшествия. Фото: X.COM/ULTRARIGHTNOW

Напомним, недавно мы писали о том, как мужчина зарезал своего товарища. А также об одесситке, которая победила американку на мировом турнире.

Одесса Украина Венеция Новости Одессы ранение
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