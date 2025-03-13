Одессит спас парня в Венеции - как именно

Одесский военный получил благодарность от мэра Венеции — детали
В Венеции одесский военный в отпуске спас жизнь молодого человека, которого ранили ножом на улице. Украинца поблагодарил мэр города Луиджи Бруньяро.
Об этом сообщает итальянское издание Venezia Mestre.
Подробности происшествия
Парень североафриканского происхождения получил ножевое ранение от своего сверстника. За несколько минут до этого между ними вспыхнул спор. Пострадавший прошел несколько метров, потерял сознание и упал. Из-за полученных травм у него началось сильное кровотечение. В это время рядом проходил бывший учитель, а ныне украинский военный Янис Терещенко, который находился в отпуске. Благодаря наличию аптечки, мужчине удалось остановить кровь и оказать парню первую медицинскую помощь до приезда скорой. Нападающий убежал, а раненого госпитализировали.
"Моя личная благодарность и благодарность всей Венеции за этот большой жест человечности, мужества и альтруизма Янису, всему украинскому народу, друзьям в Одессе. Мы провозглашаем нашу солидарность за длительный мир, который гарантирует им защиту",— написал после этого мэр Венеции Луиджи Бруньяро.
Напомним, недавно мы писали о том, как мужчина зарезал своего товарища. А также об одесситке, которая победила американку на мировом турнире.
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