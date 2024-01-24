Одеський зоопарк випустив на волю лебедів, які постраждали від війни
Сьогодні, 24 січня, працівники Одеського зоопарку випустили на волю на чорноморській переправі двох білих лебедів. Птахи були серед тих тварин, яких волонтери врятували з зони бойових дій.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
За інформацією відомства, переправа — дуже вдала локація для випуску. На ній живе багато лебедів, їх годують, а вода там ніколи не замезне.
"Птахам, які опинилися в біді, було надано допомогу. Люди, щоб врятувати птахів, проламували кригу, годували лебедів, а поранених та знесилених привозили до зоопарку, де ми надавали їм необхідну допомогу. Я хочу висловити величезну подяку всім, хто рятував тварин, не шкодуючи сил і часу", — розповів Ігор Біляков.
Скільки всього врятували тварин
Також директор зоопарку зазначив, що за увесь час повномасштабного вторгнення, звіринець прийняв 1 700 тварин, серед яких 1 400 — домашні, а 3 — хижі. Лише за минулий рік працівники установи надали допомогу понад тисячі улюбленців.
Нагадаємо, цьогоріч на зимівлю в Одеській області залишилися червонокнижні птахи. Йдеться про малих бакланів, яких в Україні налічують лише три види.
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