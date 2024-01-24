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Одеський зоопарк випустив на волю лебедів, які постраждали від війни

24 січня 2024 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеський зоопарк випустив на волю лебедів, які постраждали від війни
Лебеді на чорноморській переправі. Фото: Одеський зоопарк
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 24 січня, працівники Одеського зоопарку випустили на волю на чорноморській переправі двох білих лебедів. Птахи були серед тих тварин, яких волонтери врятували з зони бойових дій. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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За інформацією відомства, переправа — дуже вдала локація для випуску. На ній живе багато лебедів, їх годують, а вода там ніколи не замезне. 

"Птахам, які опинилися в біді, було надано допомогу. Люди, щоб врятувати птахів, проламували кригу, годували лебедів, а поранених та знесилених привозили до зоопарку, де ми надавали їм необхідну допомогу. Я хочу висловити величезну подяку всім, хто рятував тварин, не шкодуючи сил і часу", — розповів Ігор Біляков.

Скільки всього врятували тварин

Також директор зоопарку зазначив, що за увесь час повномасштабного вторгнення, звіринець прийняв 1 700 тварин, серед яких 1 400 — домашні, а 3 — хижі. Лише за минулий рік працівники установи надали допомогу понад тисячі улюбленців. 

Нагадаємо, цьогоріч на зимівлю в Одеській області залишилися червонокнижні птахи. Йдеться про малих бакланів, яких в Україні налічують лише три види.

Також ми писали, що дикі тварини шукають притулок після повені та шторму в Національному природному парку "Тузлівські лимани". Відомо, що шакали перебралися на піщаний пересип.

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тварини
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зоопарк
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