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Одесский зоопарк выпустил на свободу пострадавших от войны лебедей

24 января 2024 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесский зоопарк выпустил на свободу пострадавших от войны лебедей
Лебедь на черноморской переправе. Фото: Одесский зоопарк
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 24 января, работники Одесского зоопарка выпустили на свободу на черноморской переправе двух белых лебедей. Птицы были среди животных, которых волонтеры спасли из зоны боевых действий.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации ведомства, переправа очень удачная локация для выпуска. На ней живет много лебедей, их кормят, а вода там никогда не замужем.

Птицам, оказавшимся в беде, была оказана помощь. Люди, чтобы спасти птиц, проламывали лед, кормили лебедей, а раненых и обессиленных привозили в зоопарк, где мы оказывали им необходимую помощь. Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто спасал животных, не жалея сил и времени", — рассказал Игорь Биляков.

Сколько всего спасли животных

Также директор зоопарка отметил, что за все время полномасштабного вторжения зверинец принял 1 700 животных, среди которых 1 400 — домашние, а 3 — хищные. Только за прошлый год работники учреждения оказали помощь более тысячи питомцев.

Напомним, в этом году на зимовку в Одесской области остались краснокнижные птицы. Речь идет о маленьких бакланах, которых в Украине насчитывают только три вида.

Также мы писали, что дикие животные ищут убежище после наводнения и шторма в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Известно, что шакалы перебрались на песчаную пересыпь.

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