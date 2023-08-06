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Одеським екологам придбають пересувну лабораторію: яка вартість

6 серпня 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеським екологам вирішили придбати пересувну лабораторію
Мобільна лабораторія. Фото: КМДА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі міська влада вирішила придбати для екологів пересувну лабораторію для дослідів. Її вартість становть понад 2 мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією мерії, гроші виділили з міського фонду охорони довкілля міста.

"Гроші виділяють у рамках виконання Міської цільової програми охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища Одеси на 2022-2027 роки, затвердженої рішенням виконавчим комітетом Одеської міської ради від 21 червня 2022 року", — йдеться у повідомленні. 

Скриншот рішення про закупівлю. Фото: Одеська міська рада

Для чого використовуватимуть

Пересувна автономна лабораторія використовується для автоматизованого моніторингу якості атмосферного повітря та інших параметрів довкілля. Її вартість становить 2 мільйони 222 тисячі 686 гривень.

Що можна робити

Лабораторія дозволить визначати рівні концентрації забруднювальних речовин в:

 

  • димових газах промислових підприємств;
  • воді й водному середовищі;
  • ґрунті.

Також екологи наголошують, що пересувна лабораторія здатна забезпечити контроль радіаційної норми у воді, повітрі та ґрунті. 

Нагадаємо, Державні інспектори разом здійснили обстеження території, що постраждала від влучання крилатих ракет 14 червня у Приморському та Малиновському районах Одеси. В результаті обстеження було виявлено засмічення земельних ділянок на площі понад 9 тисяч квадратних метрів будівельними відходами та уламками ракет.

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