Одесским экологам решили приобрести передвижную лабораторию

Мобильная лаборатория. Фото: КГГА

В Одессе городские власти решили приобрести для экологов передвижную лабораторию для опытов. Ее стоимость составляет более 2 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, деньги выделили из городского фонда охраны окружающей среды города.

"Деньги выделяют в рамках выполнения Городской целевой программы охраны и улучшения состояния окружающей природной среды Одессы на 2022-2027 годы, утвержденной решением исполнительным комитетом Одесского городского совета от 21 июня 2022 года", — говорится в сообщении.

Скриншот решения о закупке. Фото: Одесский городской совет

Для чего будут использовать

Передвижная автономная лаборатория используется для автоматизированного мониторинга атмосферного воздуха и других параметров окружающей среды. Ее стоимость составляет 2 миллиона 222 тысячи 686 гривен.

Что можно делать

Лаборатория позволит определять уровни концентрации загрязняющих веществ в:

дымовых газах промышленных предприятий;

воде и водной среде;

почве.

Экологи также отмечают, что передвижная лаборатория способна обеспечить контроль радиационной нормы в воде, воздухе и почве.

Напомним, Государственные инспекторы вместе провели обследование территории, пострадавшей от попадания крылатых ракет 14 июня в Приморском и Малиновском районах Одессы. В результате обследования было обнаружено засор земельных участков на площади более 9 тысяч квадратных метров строительными отходами и обломками ракет.