В Одесі судили активіста, який обіцяв за гроші бронь від мобілізації

Правоохоронці затримують підозрюваного. Фото: поліція Одещини

В Одесі судили інспектора громадського формування "Варта Півдня". Він пропонував купити посвідчення своєї організації за 2 тис. доларів. Втім, суд вирішив, що активіст був пособником, а не організатором оборудки.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Київського райсуду.

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Подробиці справи

"Варта Півдня" була створена у 2024 році й, за статутом, має допомагати поліції. Інспектор обіцяв знайомому оформити "корочку" організації. За його словами, посвідчення дає право безперешкодно пересуватися містом і областю, в тому числі у комендантську годину. Крім того, його наявність нібито дозволить уникнути мобілізації до ЗСУ. Знайомий погодився. Під час обміну грошей на документи в одному з ресторанів Одеси активіста заарештували.

Що вирішив суд

Суддя визначив, що інспектор був лише пособником, який діяв за вказівками посадовця "Варти Півдня". Особу останнього поки не встановлено, щодо нього почали окреме провадження. Самому підсудному призначили штраф у 34 тис. грн.

Нагадаємо, активіста "Варти Півдня" затримали у вересні. Також голова іншої громадської організації обіцяв зробити документи, що звільняють від мобілізації. Послуга коштувала 2,5 тис. доларів.