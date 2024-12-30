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Одесского активиста оштрафовали на 34 тыс. грн — за что

30 декабря 2024 16:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе судили активиста, обещавшего за деньги бронь от мобилизации
Правоохранители задерживают подозреваемого. Фото: полиция Одесчины
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе судили инспектора общественного формирования "Стражи Юга". Он предлагал купить удостоверение своей организации за 2 тыс. долларов. Суд решил, что активист был пособником, а не организатором сделки.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Киевского райсуда.

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Подробности дела

"Стража Юга" была создана в 2024 году и, по уставу, должна помогать полиции. Инспектор обещал знакомому оформить "корочку" организации. По его словам, удостоверение дает право беспрепятственно передвигаться по городу и области, в том числе в комендантский час. Кроме того, его наличие якобы позволит избежать мобилизации в ВСУ. Знакомый согласился. Во время обмена денег на документы в одном из ресторанов Одессы активист арестован.

Что решил суд

Судья определил, что инспектор был лишь пособником, который действовал по указаниям "Стражи Юга". Личность последнего пока не установили, касательно его начали отдельное производство. Самому подсудимому назначили штраф в 34 тыс. грн.

Напомним, активиста "Стражи Юга" задержали в сентябре. Также глава другой общественной организации обещал сделать документы, которые освобождают от мобилизации.

Одесса активисты Новости Одессы Бронь от мобилизации судебные решения

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