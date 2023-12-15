Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеську філармонію та оперний внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО arrow

Одеську філармонію та оперний внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО

15 грудня 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеську філармонію та оперний внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО
Одеський оперний театр. Фото: ОМКФ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Комітет ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини вирішив додати до обʼєктів культурної спадщини Одеський оперний театр та філармонію імені Давида Ойстраха. 

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики України.

Читайте також:

У відомстві зазначають, що таке рішення ухвалили на випадок пошкодження памʼяток у разі чергового ворожого обстрілу.

Окрім одеських, до переліку внесли ще 3 обʼєкти у Львівській Чернігівській та Закарпатській областях, а саме: 

  • Дерев’яні церкви Карпатського регіону. Церква Архангела Михаїла, Ужок, Закарпатська обл.;
  • Дерев’яні церкви Карпатського регіону. Дерев’яна церква Св. Юра, Дрогобич, Львівська обл.;
  • Спасо-Преображенський собор міста Чернігів.

"Ще 5 об’єктів культурної спадщини України внесено до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у вересні ЮНЕСКО внесла Одеську обсерваторію до Міжнародного списку цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Відтепер міжнародна організація відповідатиме за пошкодження пам'ятки у випадку чергової атаки Росії.

Також ми писали, що протягом пів року атак на Одесу у місті пошкоджено майже сотню пам'яток архітектури. Більшість з цих об'єктів знаходилися під захистом культурної спадщини ЮНЕСКО.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі