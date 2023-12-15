Одеську філармонію та оперний внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО

Одеський оперний театр. Фото: ОМКФ

Комітет ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини вирішив додати до обʼєктів культурної спадщини Одеський оперний театр та філармонію імені Давида Ойстраха.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики України.

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У відомстві зазначають, що таке рішення ухвалили на випадок пошкодження памʼяток у разі чергового ворожого обстрілу.

Окрім одеських, до переліку внесли ще 3 обʼєкти у Львівській Чернігівській та Закарпатській областях, а саме:

Дерев’яні церкви Карпатського регіону. Церква Архангела Михаїла, Ужок, Закарпатська обл.;

Дерев’яні церкви Карпатського регіону. Дерев’яна церква Св. Юра, Дрогобич, Львівська обл.;

Спасо-Преображенський собор міста Чернігів.

"Ще 5 об’єктів культурної спадщини України внесено до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні ЮНЕСКО внесла Одеську обсерваторію до Міжнародного списку цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Відтепер міжнародна організація відповідатиме за пошкодження пам'ятки у випадку чергової атаки Росії.

Також ми писали, що протягом пів року атак на Одесу у місті пошкоджено майже сотню пам'яток архітектури. Більшість з цих об'єктів знаходилися під захистом культурної спадщини ЮНЕСКО.