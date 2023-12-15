Одеську філармонію та оперний внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО
Комітет ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини вирішив додати до обʼєктів культурної спадщини Одеський оперний театр та філармонію імені Давида Ойстраха.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики України.
У відомстві зазначають, що таке рішення ухвалили на випадок пошкодження памʼяток у разі чергового ворожого обстрілу.
Окрім одеських, до переліку внесли ще 3 обʼєкти у Львівській Чернігівській та Закарпатській областях, а саме:
- Дерев’яні церкви Карпатського регіону. Церква Архангела Михаїла, Ужок, Закарпатська обл.;
- Дерев’яні церкви Карпатського регіону. Дерев’яна церква Св. Юра, Дрогобич, Львівська обл.;
- Спасо-Преображенський собор міста Чернігів.
"Ще 5 об’єктів культурної спадщини України внесено до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у вересні ЮНЕСКО внесла Одеську обсерваторію до Міжнародного списку цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Відтепер міжнародна організація відповідатиме за пошкодження пам'ятки у випадку чергової атаки Росії.
Також ми писали, що протягом пів року атак на Одесу у місті пошкоджено майже сотню пам'яток архітектури. Більшість з цих об'єктів знаходилися під захистом культурної спадщини ЮНЕСКО.
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