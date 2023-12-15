Одесскую филармонию и оперный внесли в культурное наследие ЮНЕСКО

Одесский оперный театр. Фото: ОМКФ

Комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия решил добавить в объекты культурного наследия Одесский оперный театр и филармонию имени Давида Ойстраха.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины.

Читайте также:

В ведомстве отмечают, что такое решение было принято на случай повреждения памятников в случае очередного вражеского обстрела.

Кроме одесских, в перечень внесли еще 3 объекта во Львовской Черниговской и Закарпатской областях, а именно:

Деревянные церкви в Карпатском регионе. Церковь Архангела Михаила, Ужок, Закарпатская обл.;

Деревянные церкви в Карпатском регионе. Деревянная церковь Св. Юра, Дрогобыч, Львовская обл.;

Спасо-Преображенский собор Чернигова.

"Еще 5 объектов культурного наследия Украины внесены в Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой", — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре ЮНЕСКО внесла Одесскую обсерваторию в Международный список ценностей, находящихся под усиленной защитой. Теперь международная организация будет отвечать за повреждение памятника в случае очередной атаки России.

Также мы писали, что в течение полугода атак на Одессу в городе повреждена почти сотня памятников архитектуры. Большинство этих объектов находились под защитой культурного наследия ЮНЕСКО.