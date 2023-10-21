Одеську мерію зобов’язали полагодити небезпечні дитячі майданчики у місті

Аварійний дитячий майданчик. Фото: Одеська обласна прокуратура

Суд зобовʼязав Одеську міськраду розробити та затвердити плани технічної інвентаризації та паспортизації 14 дитячих майданчиків, що можуть бути небезпечними для дітей.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

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"Рішенням Одеського окружного адміністративного суду задоволено позовні вимоги прокуратури та визнано бездіяльність суб’єкта владних повноважень щодо незатвердження планів технічної інвентаризації та паспортизації дитячих майданчиків у Приморському районі Одеси, та зобов’язано Одеську міську раду розробити та затвердити плани технічної інвентаризації та паспортизації 14 дитячих майданчиків", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що до переліку потрапили майданчики розташовані у Преображенському парку, на Соборній площі, вулиці Балківській, сквері ім. Мечнікова, дендропарку "Перемоги", парку Шевченка та Старобазарному сквері.

Нагадаємо, що в одеському парку Перемоги працюють незаконно встановлені атракціони. Підприємець встановив їх попри заборону. Про це повідомив депутат Одеської міської ради Олексій Асауленко. Депутат направив відповідного листа до Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів, аби встановити законність розміщення атракціонів.

Також ми повідомляли, що у Миколаєві чотирирічна дівчинка під час гри на надувному батуті заплуталася у петлях. В результаті чого не змогла дихати та померла.

