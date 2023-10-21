Одесскую мэрию обязали починить опасные детские площадки в городе

Аварийная детская площадка. Фото: Одесская областная прокуратура

Суд обязал Одесский горсовет разработать и утвердить планы технической инвентаризации и паспортизации 14 детских площадок, которые могут представлять опасность для детей.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

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"Решением Одесского окружного административного суда удовлетворены исковые требования прокуратуры и признано бездействие субъекта властных полномочий по неутверждению планов технической инвентаризации и паспортизации детских площадок в Приморском районе Одессы, назначено обязать Одесский городской совет разработать и утвердить планы технической инвентаризации 14 детских площадок", — говорится в сообщении.

Отметим, что в перечень попали площадки, расположенные в Преображенском парке, на Соборной площади, улице Балковской, сквере им. Мечникова, дендропарке "Победы", парке Шевченко и Старобазарном сквере.

Напомним, что в одесском парке Победы работают незаконно установленные аттракционы. Предприниматель установил их, несмотря на запрет. Об этом сообщил депутат Одесского городского совета Алексей Асауленко. Депутат направил соответствующее письмо в Управление развития потребительского рынка и защиту прав потребителей, чтобы установить законность размещения аттракционов.

Также мы сообщали, что в Николаеве четырехлетняя девочка во время игры на надувном батуте запуталась в петлях. В результате чего не смогла дышать и скончалась.