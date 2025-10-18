Погода в Одесі 19 листопада — без дощу, але з вітром

Погода в Одесі на завтра, 19 листопада. Фото: Новини.LIVE

В Одесі неділя, 19 листопада, мине без дощу, але з відчутним осіннім вітром. Температура поступово знижуватиметься від +12 °C уночі до +9 °C увечері. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Вночі у місті очікується близько +12 °C, відчуватиметься як +11 °C. Вітер — до 6 м/с, можливий незначний дощ (0,7 мм).

Вранці температура знизиться до +11 °C, а відчутна — близько +10 °C. Вітер посилиться.

Удень стане прохолодніше — +10 °C, але без опадів. Вітер до 17 м/с, вологість.

Увечері термометри покажуть +9 °C, але через сильніший вітер відчуватиметься як +7 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Сонце зійде о 07:20, а зайде о 18:03 — світловий день триватиме 10 годин 43 хвилини.

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вночі помірний дощ.

Вдень без істотних опадів, лише на півночі невеликий дощ.

Вітер південно-західний 7-12 м/с, вранці та вдень північно-західний 9-14 м/с, пориви 15-17 м/с.

Температура вночі +3...+8 °С, вдень +9...+14 °С.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

