Дата публікації: 18 жовтня 2025 16:46
Оновлено: 16:24
Погода в Одесі 19 листопада — без дощу, але з вітром
Погода в Одесі на завтра, 19 листопада. Фото: Новини.LIVE

В Одесі неділя, 19 листопада, мине без дощу, але з відчутним осіннім вітром. Температура поступово знижуватиметься від +12 °C уночі до +9 °C увечері. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Вночі у місті очікується близько +12 °C, відчуватиметься як +11 °C. Вітер — до 6 м/с, можливий незначний дощ (0,7 мм).

Вранці температура знизиться до +11 °C, а відчутна — близько +10 °C. Вітер посилиться.

Удень стане прохолодніше — +10 °C, але без опадів. Вітер до 17 м/с, вологість.

Увечері термометри покажуть +9 °C, але через сильніший вітер відчуватиметься як +7 °C.

Одесу чекає прохолодна неділя — прогноз Гідрометцентру - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Сонце зійде о 07:20, а зайде о 18:03 — світловий день триватиме 10 годин 43 хвилини. 

Погода в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі помірний дощ.
  • Вдень без істотних опадів, лише на півночі невеликий дощ.
  • Вітер південно-західний 7-12 м/с, вранці та вдень північно-західний 9-14 м/с, пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі +3...+8 °С, вдень +9...+14 °С.
Одесу чекає прохолодна неділя — прогноз Гідрометцентру - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, вранці та вдень 19 жовтня в Одесі очікується сильний північно-західний вітер. Також синоптикиня Діденко попередила,  де та коли випаде сніг у ці вихідні

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
