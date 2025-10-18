Погода в Одессе 19 ноября - без дождя, но с ветром

Погода в Одессе на завтра, 19 ноября. Фото: Новини.LIVE

В Одессе воскресенье, 19 ноября, пройдет без дождя, но с ощутимым осенним ветром. Температура постепенно будет снижаться от +12 °C ночью до +9 °C вечером. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночью в городе ожидается около +12 °C, будет ощущаться как +11 °C. Ветер — до 6 м/с, возможен незначительный дождь (0,7 мм).

Утром температура снизится до +11 °C, а ощутимая — около +10 °C. Ветер усилится.

Днем станет прохладнее — +10 °C, но без осадков. Ветер до 17 м/с, влажность.

Вечером термометры покажут +9 °C, но из-за более сильного ветра будет ощущаться как +7 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Солнце взойдет в 07:20, а зайдет в 18:03 — световой день продлится 10 часов 43 минуты.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью умеренный дождь.

Днем без существенных осадков, лишь на севере небольшой дождь.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, утром и днем северо-западный 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.

Температура ночью +3...+8 °С, днем +9...+14 °С.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

