Головна Одеса Одесу накриє сильний вітер і сніг — прогноз погоди від синоптиків

Одесу накриє сильний вітер і сніг — прогноз погоди від синоптиків

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 16:41
Погода в Одесі 11 січня: мороз, вітер і сніг
Жінка під парасолею йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 11 січня, в Одесі різко похолодає, а вдень піде сніг. Протягом усієї неділі буде хмарно, сильний вітер і відчутний мороз. У зв'язку з негодою, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки в регіоні.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Уночі температура опуститься до -5 °C, але через вітер відчуватиметься як -9 °C. Вологість повітря залишатиметься високою, а опадів не прогнозують.

Вранці стане ще холодніше. Стовпчики термометрів покажуть -6 °C, а за відчуттями буде близько -12 °C. Пориви вітру посиляться до 10 м/с.

Найскладніша ситуація очікується вдень. Температура триматиметься на рівні -5 °C, проте відчуватиметься як -11 °C. Синоптики прогнозують сніг до 2,8 мм та вітер до 11 м/с.

Увечері мороз знову посилиться. Температура знизиться до -6 °C, а через сильний вітер здаватиметься ще холодніше. Можливі незначні опади.

Сонце зійде о 07:38, а зайде о 16:31. Тривалість світлового дня становитиме майже 9 годин.

Одесу накриє сильний мороз і сніг — прогноз погоди від синоптиків - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі помірний сніг, вдень місцями невеликий сніг.
  • Вночі місцями налипання мокрого снігу, хуртовина.
  • Ожеледиця.
  • Вітер північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі -11...-6 °С, на півночі до -14 °С, вдень -8...-3 °С.
  • На автошляхах області вночі під час снігу, видимість 500-1000 м, ожеледиця.
Одесу накриє сильний мороз і сніг — прогноз погоди від синоптиків - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, Одесу завтра накриває небезпечна стихія. Також ми писали, що Зеленський попередив про небезпеку через морози.

погода Одеса Одеська область морози Новини Одеси прогноз погоди
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
