Україна
Одессу накроет ветер и снег — прогноз погоды от синоптиков

Одессу накроет ветер и снег — прогноз погоды от синоптиков

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 16:41
Погода в Одессе 11 января: мороз, ветер и снег: мороз, ветер и снег
Женщина под зонтом идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 11 января, в Одессе резко похолодает, а днем пойдет снег. В течение всего воскресенья будет облачно, сильный ветер и ощутимый мороз. В связи с непогодой, синоптики объявили желтый уровень опасности в регионе.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Ночью температура опустится до -5 °C, но из-за ветра будет ощущаться как -9 °C. Влажность воздуха будет оставаться высокой, а осадков не прогнозируют.

Утром станет еще холоднее. Столбики термометров покажут -6 °C, а по ощущениям будет около -12 °C. Порывы ветра усилятся до 10 м/с.

Самая сложная ситуация ожидается днем. Температура будет держаться на уровне -5 °C, однако будет ощущаться как -11 °C. Синоптики прогнозируют снег до 2,8 мм и ветер до 11 м/с.

Вечером мороз снова усилится. Температура снизится до -6 °C, а из-за сильного ветра будет казаться еще холоднее. Возможны незначительные осадки.

Солнце взойдет в 07:38, а зайдет в 16:31. Продолжительность светового дня составит почти 9 часов.

Одесу накриє сильний мороз і сніг — прогноз погоди від синоптиків - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью умеренный снег, днем местами небольшой снег.
  • Ночью местами местами налипание мокрого снега, метель.
  • Гололедица.
  • Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью -11...-6 °С, на севере до -14 °С, днем -8...-3 °С.
  • На автодорогах области ночью во время снега, видимость 500-1000 м, гололедица.
Одесу накриє сильний мороз і сніг — прогноз погоди від синоптиків - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, Одессу завтра накрывает опасная стихия. Также мы писали, что Зеленский предупредил об опасности из-за морозов.

погода Одесса Одесская область морозы Новости Одессы прогноз погоды
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
