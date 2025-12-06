Погода в Одесі 7 грудня — прогноз холодний

Одесу накриє зимовий холод — погода на завтра
Дата публікації: 6 грудня 2025 16:45
Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE
У неділю, 7 грудня, в Одесі очікується прохолодна та вітряна погода без опадів. Синоптики прогнозують стабільну температуру в межах +7 °C, але через вітер відчуватиметься +5 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Вночі: +5°C, відчувається як +2°C, хмарно, без опадів.
- Вранці: +5°C, відчувається як +2°C, пориви вітру та висока вологість.
- Вдень: до +7°C, але відчутні +5°C, похмуро.
- Увечері: стабільні +7°C, відчутні +5°C, сухо.
Сонце зійде о 07:26, а зайде о 16:10. Тривалість світлового дня становитиме лише 8 годин 43 хвилини.
Погода в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі невеликі опади, переважно у вигляді дощу.
- Вдень без істотних опадів, лише на півдні невеликий дощ.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-18 м/с.
- Температура вночі 0...+5 °С, вдень +5...+10 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями видимість під час опадів 1-2 км.
Нагадаємо, на завтра синоптики оголосили в Одеському регіоні штормове попередження через сильний вітер. Також ми писали, де у ці вихідні буде тепло.
