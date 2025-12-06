Відео
Головна Одеса Одесу накриє зимовий холод — погода на завтра

Одесу накриє зимовий холод — погода на завтра

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 16:45
Погода в Одесі 7 грудня — прогноз холодний
Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 7 грудня, в Одесі очікується прохолодна та вітряна погода без опадів. Синоптики прогнозують стабільну температуру в межах +7 °C, але через вітер відчуватиметься +5 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

  • Вночі: +5°C, відчувається як +2°C, хмарно, без опадів.
  • Вранці: +5°C, відчувається як +2°C, пориви вітру та висока вологість.
  • Вдень: до +7°C, але відчутні +5°C, похмуро.
  • Увечері: стабільні +7°C, відчутні +5°C, сухо.
Одесу накриває зимова прохолода — - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Сонце зійде о 07:26, а зайде о 16:10. Тривалість світлового дня становитиме лише 8 годин 43 хвилини. 

Погода в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі невеликі опади, переважно у вигляді дощу.
  • Вдень без істотних опадів, лише на півдні невеликий дощ.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-18 м/с.
  • Температура вночі 0...+5 °С, вдень +5...+10 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями видимість під час опадів 1-2 км.
Одесу накриває зимова прохолода — - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, на завтра синоптики оголосили в Одеському регіоні штормове попередження через сильний вітер.
 

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
