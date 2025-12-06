Погода в Одессе 7 декабря - прогноз холодный - прогноз холодный

Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 7 декабря, в Одессе ожидается прохладная и ветреная погода без осадков. Синоптики прогнозируют стабильную температуру в пределах +7 °C, но из-за ветра будет ощущаться +5 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночью: +5°C, ощущается как +2°C, облачно, без осадков.

Утром: +5°C, ощущается как +2°C, порывы ветра и высокая влажность.

Днем: до +7°C, но ощутимые +5°C, пасмурно.

Вечером: стабильные +7°C, ощутимые +5°C, сухо.

Солнце взойдет в 07:26, а зайдет в 16:10. Продолжительность светового дня составит всего 8 часов 43 минуты.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Днем без существенных осадков, лишь на юге небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 0...+5 °С, днем +5...+10 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами видимость во время осадков 1-2 км.

Напомним, на завтра синоптики объявили в Одесском регионе штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Также мы писали, где в эти выходные будет тепло.