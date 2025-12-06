Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одессу накроет зимний холод — погода на завтра

Одессу накроет зимний холод — погода на завтра

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 16:45
Погода в Одессе 7 декабря - прогноз холодный - прогноз холодный
Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 7 декабря, в Одессе ожидается прохладная и ветреная погода без осадков. Синоптики прогнозируют стабильную температуру в пределах +7 °C, но из-за ветра будет ощущаться +5 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

  • Ночью: +5°C, ощущается как +2°C, облачно, без осадков.
  • Утром: +5°C, ощущается как +2°C, порывы ветра и высокая влажность.
  • Днем: до +7°C, но ощутимые +5°C, пасмурно.
  • Вечером: стабильные +7°C, ощутимые +5°C, сухо.
Одесу накриває зимова прохолода — - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Солнце взойдет в 07:26, а зайдет в 16:10. Продолжительность светового дня составит всего 8 часов 43 минуты.

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
  • Днем без существенных осадков, лишь на юге небольшой дождь.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с.
  • Температура ночью 0...+5 °С, днем +5...+10 °С.
  • На автодорогах области ночью и утром местами видимость во время осадков 1-2 км.
Одесу накриває зимова прохолода — - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, на завтра синоптики объявили в Одесском регионе штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Также мы писали, где в эти выходные будет тепло.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды температура
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации