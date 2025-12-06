Погода в Одессе 7 декабря - прогноз холодный - прогноз холодный

Одессу накроет зимний холод — погода на завтра
Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 16:45
Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE
В воскресенье, 7 декабря, в Одессе ожидается прохладная и ветреная погода без осадков. Синоптики прогнозируют стабильную температуру в пределах +7 °C, но из-за ветра будет ощущаться +5 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Реклама
Читайте также:
Погода в Одессе
- Ночью: +5°C, ощущается как +2°C, облачно, без осадков.
- Утром: +5°C, ощущается как +2°C, порывы ветра и высокая влажность.
- Днем: до +7°C, но ощутимые +5°C, пасмурно.
- Вечером: стабильные +7°C, ощутимые +5°C, сухо.
Солнце взойдет в 07:26, а зайдет в 16:10. Продолжительность светового дня составит всего 8 часов 43 минуты.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
- Днем без существенных осадков, лишь на юге небольшой дождь.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с.
- Температура ночью 0...+5 °С, днем +5...+10 °С.
- На автодорогах области ночью и утром местами видимость во время осадков 1-2 км.
Напомним, на завтра синоптики объявили в Одесском регионе штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Также мы писали, где в эти выходные будет тепло.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама