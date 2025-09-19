У Фастові відкрили контейнерний термінал для маршрутів з Одесою та ЄС

Новий термінал на Київщині. Фото Київська митниця

У Фастові на Київщині відкрили першу чергу контейнерного термінала. Він має стати важливим логістичним вузлом, що з’єднає порти Великої Одеси з портами Європи. Новий об’єкт відкриває для бізнесу додаткові можливості експорту та імпорту.

Про це повідомили в пресслужбі Київської митниці.

Реклама

Читайте також:

Нові можливості

У Фастові запрацював новий виробничо-логістичний комплекс "Контейнерний термінал Фастів". Поки що на території облаштовано дві залізничні колії та контейнерний майданчик. Його пропускна здатність нині становить 19 тисяч TEU на рік, але з часом вона може зрости до 55 тисяч TEU. Розташування термінала дозволяє організувати регулярні маршрути до українських портів, у тому числі Великої Одеси, а також до європейських — Гданська, Гамбурга, Трієста та інших.

Це суттєво розширює можливості для експортерів та імпортерів, які отримають швидший і вигідніший доступ до міжнародних ринків. Запуск термінала також підсилює позиції України як транзитної держави та допомагає зберегти стабільність логістики в умовах війни.

Нагадаємо, ми писали, що дрони СБУ ударили по найбільшому нафтоналивному порту Росії. Також ми повідомляли, що в Одесі перезапустять новий зерновий термінал.