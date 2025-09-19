Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії
Головна Одеса Одесу об'єднають із портами ЄС — новий термінал на Київщині

Одесу об'єднають із портами ЄС — новий термінал на Київщині

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 13:38
У Фастові відкрили контейнерний термінал для маршрутів з Одесою та ЄС
Новий термінал на Київщині. Фото Київська митниця

У Фастові на Київщині відкрили першу чергу контейнерного термінала. Він має стати важливим логістичним вузлом, що з’єднає порти Великої Одеси з портами Європи. Новий об’єкт відкриває для бізнесу додаткові можливості експорту та імпорту.

Про це повідомили в пресслужбі Київської митниці.

Реклама
Читайте також:

Нові можливості

У Фастові запрацював новий виробничо-логістичний комплекс "Контейнерний термінал Фастів". Поки що на території облаштовано дві залізничні колії та контейнерний майданчик. Його пропускна здатність нині становить 19 тисяч TEU на рік, але з часом вона може зрости до 55 тисяч TEU. Розташування термінала дозволяє організувати регулярні маршрути до українських портів, у тому числі Великої Одеси, а також до європейських — Гданська, Гамбурга, Трієста та інших.

Це суттєво розширює можливості для експортерів та імпортерів, які отримають швидший і вигідніший доступ до міжнародних ринків. Запуск термінала також підсилює позиції України як транзитної держави та допомагає зберегти стабільність логістики в умовах війни.

Нагадаємо, ми писали, що дрони СБУ ударили по найбільшому нафтоналивному порту Росії. Також ми повідомляли, що в Одесі перезапустять новий зерновий термінал.

Київ Одеса порт Одеська область Новини Одеси Новини Києва
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації