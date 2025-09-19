В Фастове открыли контейнерный терминал для маршрутов с Одессой и ЕС

Новый терминал на Киевщине. Фото Киевская таможня

В Фастове Киевской области открыли первую очередь контейнерного терминала. Он должен стать важным логистическим узлом, который соединит порты Большой Одессы с портами Европы. Новый объект открывает для бизнеса дополнительные возможности экспорта и импорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни.

Реклама

Читайте также:

Новые возможности

В Фастове заработал новый производственно-логистический комплекс "Контейнерный терминал Фастов". Пока на территории обустроены два железнодорожных пути и контейнерная площадка. Его пропускная способность сейчас составляет 19 тысяч TEU в год, но со временем она может вырасти до 55 тысяч TEU. Расположение терминала позволяет организовать регулярные маршруты в украинские порты, в том числе Большой Одессы, а также в европейские — Гданьск, Гамбург, Триест и другие.

Это существенно расширяет возможности для экспортеров и импортеров, которые получат более быстрый и выгодный доступ к международным рынкам. Запуск терминала также усиливает позиции Украины как транзитного государства и помогает сохранить стабильность логистики в условиях войны.

Напомним, мы писали, что дроны СБУ ударили по крупнейшему нефтеналивному порту России. Также мы сообщали, что в Одессе перезапустят новый зерновой терминал.