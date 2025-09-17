Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одесском порту перезапустят зерновой терминал — детали

В Одесском порту перезапустят зерновой терминал — детали

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 16:54
В Одессе восстанавливают зерновой терминал в морском порту
Погрузка зерна на судно. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесском морском порту стартовал масштабный инвестпроект по восстановлению одного из крупнейших зерновых терминалов страны. К делу подключились американские инвестиционные фонды, что позволит расширить экспортные возможности региона и создать новые рабочие места. Управлять проектом будет почетный консул Швеции в Одессе Карл Стурен.

Об этом сообщили в AgroReview.

Реклама
Читайте также:

Что сделают

В Одесском морском порту началась модернизация зернового терминала пропускной способностью около 5 миллионов тонн в год. Инвестиционный проект реализуется компанией "Лаванда Терминал", созданной при участии американских фондов Argentem Creek Partners и Innovatus Capital. По данным Агентства регионального развития Одесской области, восстановление терминала позволит укрепить транспортную логистику юга Украины, увеличить грузопотоки и существенно усилить позиции украинского зерна на мировых рынках. Ожидается создание около 150 новых рабочих мест и рост налоговых поступлений в бюджет.

Руководителем объекта назначен шведский бизнесмен и почетный консул Швеции в Одессе Карл Стурен. Его участие открывает возможности для внедрения международных стандартов управления и прозрачности. В июле издание Financial Times сообщило, что после урегулирования многолетнего долгового конфликта два американских фонда получили контроль над терминалом Olimpex в Одессе. Это решение дало старт новому этапу развития объекта, который теперь должны превратить в зерновой хаб международного уровня.

Напомним, мы писали, что в Одесской области во время ремонта причала в порту украли миллионы. Также мы сообщали, что в портах Одесской области приостановили экспорт сои и рапса.

Одесса порт Одесская область экспорт зерна Новости Одессы восстановление
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации