В Одессе восстанавливают зерновой терминал в морском порту

В Одесском морском порту стартовал масштабный инвестпроект по восстановлению одного из крупнейших зерновых терминалов страны. К делу подключились американские инвестиционные фонды, что позволит расширить экспортные возможности региона и создать новые рабочие места. Управлять проектом будет почетный консул Швеции в Одессе Карл Стурен.

Что сделают

В Одесском морском порту началась модернизация зернового терминала пропускной способностью около 5 миллионов тонн в год. Инвестиционный проект реализуется компанией "Лаванда Терминал", созданной при участии американских фондов Argentem Creek Partners и Innovatus Capital. По данным Агентства регионального развития Одесской области, восстановление терминала позволит укрепить транспортную логистику юга Украины, увеличить грузопотоки и существенно усилить позиции украинского зерна на мировых рынках. Ожидается создание около 150 новых рабочих мест и рост налоговых поступлений в бюджет.

Руководителем объекта назначен шведский бизнесмен и почетный консул Швеции в Одессе Карл Стурен. Его участие открывает возможности для внедрения международных стандартов управления и прозрачности. В июле издание Financial Times сообщило, что после урегулирования многолетнего долгового конфликта два американских фонда получили контроль над терминалом Olimpex в Одессе. Это решение дало старт новому этапу развития объекта, который теперь должны превратить в зерновой хаб международного уровня.

