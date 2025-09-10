Суд рассмотрит дело о хищении средств в порту "Черноморск"

Двое руководителей подрядной компании, которая проводила ремонт причала в порту "Черноморск", присвоили средства через фиктивные акты выполненных работ. Государству нанесен значительный ущерб, теперь вопрос будет решать суд.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Махинации подрядчиков

Двое руководителей подрядной компании и инженер Черноморского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" предстанут перед судом из-за хищения бюджетных средств. Следствие установило, что подрядная компания заключила договор на ремонт подкрановых путей одного из причалов порта "Черноморск". После завершения работ представители компании подали акты выполненных работ с заведомо ложными сведениями, где стоимость материалов была искусственно завышена.

Инженер госпредприятия, действуя в сговоре с подрядчиками, подписала эти документы, что позволило незаконно присвоить средства. В результате государству нанесен почти 2,3 млн грн убытков.

Задержанные подрядчики. Фото: Одесская областная прокуратура

Подозреваемые на причале. Фото: Одесская областная прокуратура

Что грозит

Чтобы обеспечить возмещение убытков, суд наложил арест на 6 объектов жилой и нежилой недвижимости фигурантов. На основании собранных доказательств объявлено о подозрении должностному лицу Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины", основательнице строительной компании и ее сыну, исполнявшему обязанности директора. Им грозит от 6 до 12 лет заключения. Обвинительный акт уже направлен в суд.

