Суд розгляне справу про розкрадання коштів у порту «Чорноморськ»

Двоє керівників підрядної компанії, яка проводила ремонт причалу у порту "Чорноморськ", привласнили кошти через фіктивні акти виконаних робіт. Державі завдано значних збитків, тепер питання вирішуватиме суд.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Махінації підрядників

Двоє керівників підрядної компанії та інженер Чорноморської філії ДП "Адміністрація морських портів України" постануть перед судом через розкрадання бюджетних коштів. Слідство встановило, що підрядна компанія уклала договір на ремонт підкранових колій одного з причалів порту "Чорноморськ". Після завершення робіт представники компанії подали акти виконаних робіт зі свідомо неправдивими відомостями, де вартість матеріалів була штучно завищена.

Інженер держпідприємства, діючи у змові з підрядниками, підписала ці документи, що дозволило незаконно привласнити кошти. Внаслідок чого державі завдано майже 2,3 млн грн збитків.

Затримані підрядники. Фото: Одеська обласна прокуратура

Підозрювані на причалі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що загрожує

Щоб забезпечити відшкодування збитків, суд наклав арешт на 6 об’єктів житлової та нежитлової нерухомості фігурантів. На підставі зібраних доказів оголошено про підозру службовій особі Державного підприємства "Адміністрація морських портів України", засновниці будівельної компанії та її сину, що виконував обов’язки директора. Їм загрожує від 6 до 12 років ув’язнення. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

