Головна Одеса На ремонті причалу у порту на Одещині вкрали мільйони — деталі

На ремонті причалу у порту на Одещині вкрали мільйони — деталі

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 12:17
Суд розгляне справу про розкрадання коштів у порту «Чорноморськ»
Жінка та двоє чоловіків під час затримання. Фото: Одеська обласна прокуратура

Двоє керівників підрядної компанії, яка проводила ремонт причалу у порту "Чорноморськ", привласнили кошти через фіктивні акти виконаних робіт. Державі завдано значних збитків, тепер питання вирішуватиме суд.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Махінації підрядників

Двоє керівників підрядної компанії та інженер Чорноморської філії ДП "Адміністрація морських портів України" постануть перед судом через розкрадання бюджетних коштів. Слідство встановило, що підрядна компанія уклала договір на ремонт підкранових колій одного з причалів порту "Чорноморськ". Після завершення робіт представники компанії подали акти виконаних робіт зі свідомо неправдивими відомостями, де вартість матеріалів була штучно завищена.

Інженер держпідприємства, діючи у змові з підрядниками, підписала ці документи, що дозволило незаконно привласнити кошти. Внаслідок чого державі завдано майже 2,3 млн грн збитків.

Одеса
Затримані підрядники. Фото: Одеська обласна прокуратура
Одеса
Підозрювані на причалі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що загрожує

Щоб забезпечити відшкодування збитків, суд наклав арешт на 6 об’єктів житлової та нежитлової нерухомості фігурантів. На підставі зібраних доказів оголошено про підозру службовій особі Державного підприємства "Адміністрація морських портів України", засновниці будівельної компанії та її сину, що виконував обов’язки директора. Їм загрожує від 6 до 12 років ув’язнення. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі покарають водія самоката. Також ми повідомляли, що колишній військовий допомагав ухилянтам.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
