Головна Одеса В Одесі відновлять морський порт — за чиї кошти

В Одесі відновлять морський порт — за чиї кошти

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 16:54
В Одесі відновлюють зерновий термінал у морському порту
Завантаження зерна на судно. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеському морському порту стартував масштабний інвестпроєкт із відновлення одного з найбільших зернових терміналів країни. До справи долучилися американські інвестиційні фонди, що дозволить розширити експортні можливості регіону та створити нові робочі місця. Управляти проєктом буде почесний консул Швеції в Одесі Карл Стурен.

Про це повідомили в AgroReview.

Читайте також:

Що зроблять

В Одеському морському порту почалася модернізація зернового термінала пропускною здатністю близько 5 мільйонів тонн на рік. Інвестиційний проєкт реалізується компанією "Лаванда Терминал", створеною за участі американських фондів Argentem Creek Partners та Innovatus Capital. За даними Агентства регіонального розвитку Одеської області, відновлення термінала дозволить зміцнити транспортну логістику півдня України, збільшити вантажопотоки та суттєво посилити позиції українського зерна на світових ринках. Очікується створення близько 150 нових робочих місць і зростання податкових надходжень до бюджету.

Керівником об’єкта призначений шведський бізнесмен і почесний консул Швеції в Одесі Карл Стурен. Його участь відкриває можливості для впровадження міжнародних стандартів управління та прозорості. У липні видання Financial Times повідомило, що після врегулювання багаторічного боргового конфлікту два американські фонди отримали контроль над терміналом Olimpex в Одесі. Це рішення дало старт новому етапу розвитку об’єкта, який тепер мають перетворити на зерновий хаб міжнародного рівня.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині під час ремонту причалу в порту вкрали мільйони. Також ми повідомляли, що в портах Одещини призупинили експорт сої та ріпаку.

Одеса порт Одеська область експорт зерна Новини Одеси відновлення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
