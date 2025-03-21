Попередні атаки на Одесу 21 січня

Одесу обстрілювали 21 березня вже тричі — подробиці
Одеса не вперше зазнає атак 21-го січня. У це самий день ворог атакував Одещину у 2022-му та 2023-му роках, в результаті чого чимало людей отримали поранення, а деякі будівлі в місті — зруйновані.
Новини.LIVE згадують, що відбувалося в Одесі під час попередніх обстрілів того ж дня.
Обстріл 2022
21 березня 2022 року російські військові кораблі обстріляли артилерією Одесу. На щастя, тоді обійшлося без загиблих та поранених. Снаряди влучили щонайменше в дві будівлі на морському узбережжі близько 6:00. В результаті був пошкоджений житловий комплекс та невеличкий приватний будинок. Вогонь вели з двох суден РФ у Чорноморській акваторії.
Обстріл 2023
Ввечері 21 березня 2023-го російська авіація випустила по Одесі чотири ракети X-59. Дві з них вдалось збити українській ППО, але інші поцілили по цивільним забудовам. В результаті було пошкоджено триповерховий житловий будинок на території одного із монастирів міста. Через атаку спалахнула пожежа, які ліквідували рятувальники. Унаслідок ракетного удару постраждали чотири людини. Троє з них дістали легкі поранення вибуховою хвилею, одну було госпіталізовано.
"Двом потерпілим надали медичну допомогу на місці. У госпіталізації вони не потребували. Одного потерпілого госпіталізували до міської клінічної лікарні №1 з діагнозом "струс головного мозку". У задовільному стані пацієнта виписано додому", — розповів тоді Сергій Братчук.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про обстріл Одеси 21 січня цього року. А також про те, що на цей раз ворог застосував нову тактику.
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