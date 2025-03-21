Состояние раненых в результате ночной атаки

Карета скорой помощи. Фото: Новости.LIVE

В результате ночной атаки на Одессу 21 марта пострадали три человека разных возрастов. Они имеют ожоги разной степени с повреждением от 5 до 6% кожного покрова. В настоящее время пациенты находятся в ожоговом отделении одной из городских больниц.

Об этом Новинам.LIVE сообщил заместитель медицинского директора по стационарной работе больницы Александр Тимуш.

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Состояние раненых

Все пострадавшие в результате атаки получили ранения средней степени тяжести. В основном это многочисленные ожоги лица и верхних конечностей. В настоящее время им предоставляется, в том числе и психологическая помощь, поскольку люди находятся в стрессе.

"Прогнозировать оперативное вмешательство сейчас не будем. Им оказана в полном объеме диагностически-лечебная помощь, первичная обработка выполняется в ожоговом отделении. А что делать дальше будем смотреть в зависимости от состояния пациентов",— говорит заместитель медицинского директора по стационарной работе Александр Тимуш.

Пока что врачи прогнозов о полном восстановлении пострадавших не дают. Многое будет зависеть от психоэмоционального состояния пациентов.

Напомним, недавно мы писали о применении новой тактики дроновых атак. А также о войне с покойниками.