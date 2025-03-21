Стан поранених в результаті нічної атаки

Карета швидкої допомоги. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок нічної атаки на Одесу 21 березня постраждали троє людей різного віку. Вони мають опіки різного ступеня з пошкодженням від 5 до 6% шкірного покриву. Наразі пацієнти перебувають у опіковому відділенні однієї з міських лікарень.

Про це Новинам.LIVE повідомив заступник медичного директора зі стаціонарної роботи лікарні Олександр Тімуш.

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Стан поранених

Усі постраждалі внаслідок атаки отримали поранення середнього ступеня важкості. В основному це численні опіки обличчя та верхніх кінцівок. Нині їм надається, зокрема й психологічна допомога, оскільки люди перебувають у стресі.

"Прогнозувати оперативне втручання зараз не будемо. Їм надана в повному обсязі діагностично-лікувальна допомога, первинна обробка виконується в опіковому відділенні. А що робити далі будемо дивитися в залежності від стану пацієнтів", — каже заступник медичного директора зі стаціонарної роботи Олександр Тімуш.

Поки що лікарі прогнозів щодо повного відновлення постраждалих не дають. Багато залежатиме від психоемоційного стану пацієнтів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про застосування нової тактики дронових атак. А також про війну із небіжчиками.