Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Последствия ночной и утренней атак на Одесчину arrow

Последствия ночной и утренней атак на Одесчину

21 марта 2025 09:45
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Последствия атаки на Одесскую область
Последствия атаки. Фото: Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Ночью и утром враг снова атаковал Одессу и область ударными дронами. В городе занялись масштабные пожары, пострадали три человека, среди них несовершеннолетние.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Читайте также:

Ночная атака

В результате атаки горел торговый центр, магазин и павильоны. Пострадала многоэтажка и одна из пожарных частей Одессы. Кроме того, в во время обстрела были повреждены могилы и памятники на одном из кладбищ. Воспламенились также СТО и автомобили горожан.

None - фото 1
Последствия атаки. Фото: Патрульная полиция
None - фото 2
Последствия атаки. Фото: Патрульная полиция
None - фото 3
Последствия атаки. Фото: Патрульная полиция

Утренняя атака утренняя атака

В результате атаки разрушены и горели здания на территории сезонного детского лагеря, который не функционирует с начала полномасштабного вторжения. Пожар оперативно ликвидировали 60 спасателей.

None - фото 5
Последствия атаки. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
None - фото 4
Последствия атаки. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
None - фото 6
Последствия атаки. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Напомним, недавно мы писали писали об отключении света из-за атаки. А таокж о том, как в Одессе раздавались взрывы.

Реклама
Реклама
Реклама