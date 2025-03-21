Последствия атаки на Одесскую область

Последствия ночной и утренней атак на Одесчину
Ночью и утром враг снова атаковал Одессу и область ударными дронами. В городе занялись масштабные пожары, пострадали три человека, среди них несовершеннолетние.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
Ночная атака
В результате атаки горел торговый центр, магазин и павильоны. Пострадала многоэтажка и одна из пожарных частей Одессы. Кроме того, в во время обстрела были повреждены могилы и памятники на одном из кладбищ. Воспламенились также СТО и автомобили горожан.
Утренняя атака утренняя атака
В результате атаки разрушены и горели здания на территории сезонного детского лагеря, который не функционирует с начала полномасштабного вторжения. Пожар оперативно ликвидировали 60 спасателей.
Напомним, недавно мы писали писали об отключении света из-за атаки. А таокж о том, как в Одессе раздавались взрывы.
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