Последствия атаки на Одесскую область

Последствия атаки. Фото: Фото: Новини.LIVE

Ночью и утром враг снова атаковал Одессу и область ударными дронами. В городе занялись масштабные пожары, пострадали три человека, среди них несовершеннолетние.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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В результате атаки горел торговый центр, магазин и павильоны. Пострадала многоэтажка и одна из пожарных частей Одессы. Кроме того, в во время обстрела были повреждены могилы и памятники на одном из кладбищ. Воспламенились также СТО и автомобили горожан.

Последствия атаки. Фото: Патрульная полиция

Последствия атаки. Фото: Патрульная полиция

Последствия атаки. Фото: Патрульная полиция

Утренняя атака утренняя атака

В результате атаки разрушены и горели здания на территории сезонного детского лагеря, который не функционирует с начала полномасштабного вторжения. Пожар оперативно ликвидировали 60 спасателей.

Последствия атаки. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Последствия атаки. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Последствия атаки. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Напомним, недавно мы писали писали об отключении света из-за атаки. А таокж о том, как в Одессе раздавались взрывы.