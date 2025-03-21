Наслідки атаки на Одещину

Наслідки нічної та ранкової атак на Одещину
Вночі та зранку ворог знову атакував Одесу та область ударними дронами. В місті зайнялися масштабні пожежі, Постраждало троє людей, серед них є неповнолітні.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.
Нічна атака
В результаті атаки горів торговий центр, магазин та павільйони. Постраждала багатоповерхівка та одна з пожежних частин Одеси. Крім того, під час обстрілу були пошкоджені могили та пам'ятники на одному з кладовищ. Зайнялося вогнем також СТО та автівки містян.
Ранкова атака
Зращо внаслідок атаки зруйновано та горіли будівлі на території сезонного дитячого табору, який не функціонує з початку повномасштабного вторгнення. Пожежу оперативно ліквідували 60 рятувлаьників.
Нагадаємо, нещодавно ми писали писали про відключення світла через атаку. А таокж про те, як в Одесі лунали вибухи.
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