Наслідки атаки на Одещину

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Вночі та зранку ворог знову атакував Одесу та область ударними дронами. В місті зайнялися масштабні пожежі, Постраждало троє людей, серед них є неповнолітні.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

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В результаті атаки горів торговий центр, магазин та павільйони. Постраждала багатоповерхівка та одна з пожежних частин Одеси. Крім того, під час обстрілу були пошкоджені могили та пам'ятники на одному з кладовищ. Зайнялося вогнем також СТО та автівки містян.

Наслідки атаки. Фото: Патрульна поліція

Наслідки атаки. Фото: Патрульна поліція

Наслідки атаки. Фото: Патрульна поліція

Ранкова атака

Зращо внаслідок атаки зруйновано та горіли будівлі на території сезонного дитячого табору, який не функціонує з початку повномасштабного вторгнення. Пожежу оперативно ліквідували 60 рятувлаьників.

Наслідки атаки. Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Наслідки атаки. Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Наслідки атаки. Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Нагадаємо, нещодавно ми писали писали про відключення світла через атаку. А таокж про те, як в Одесі лунали вибухи.