Одесу оповине туманом — у місті оголосили штормове попередження
Протягом найближчих годин Одесу накриє густий туман. У звʼязку з цим синоптики оголосили штормове попередження, видимість на дорогах складатиме до 500 метрів.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Штормове попередження в Одесі та області
У мерії зазначають, що у зв'язку з погіршенням погодних умов потрібно бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки трасами області.
"Пішоходи, будьте особливо уважними та переходьте дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора або жест регулювальника. У темну пору доби на погано освітлених ділянках обов'язково використовуйте світлоповертальні елементи на одязі!", — йдеться у повідомленні.
Поради для водіїв
- дотримуйтеся безпечного швидкісного режиму;
- увімкніть протитуманні фари;
- тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкніть аварійну світлову сигналізацію;
- уникайте різких маневрів на дорозі;
- будьте уважними на пішохідних переходах.
Екстрені служби допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, попри негоду та туман, ворог збільшив кількість кораблів на чергуванні у Чорному морі. Наразі на бойовому рейді залишаються ракетоносії, які створюють загрозу обстрілів.
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