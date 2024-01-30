Одесу оповине туманом — у місті оголосили штормове попередження

Туман накрив місто. Фото: Новини.LIVE

Протягом найближчих годин Одесу накриє густий туман. У звʼязку з цим синоптики оголосили штормове попередження, видимість на дорогах складатиме до 500 метрів.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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У мерії зазначають, що у зв'язку з погіршенням погодних умов потрібно бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки трасами області.

"Пішоходи, будьте особливо уважними та переходьте дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора або жест регулювальника. У темну пору доби на погано освітлених ділянках обов'язково використовуйте світлоповертальні елементи на одязі!", — йдеться у повідомленні.

Поради для водіїв

дотримуйтеся безпечного швидкісного режиму;

увімкніть протитуманні фари;

тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкніть аварійну світлову сигналізацію;

уникайте різких маневрів на дорозі;

будьте уважними на пішохідних переходах.

Екстрені служби допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, попри негоду та туман, ворог збільшив кількість кораблів на чергуванні у Чорному морі. Наразі на бойовому рейді залишаються ракетоносії, які створюють загрозу обстрілів.