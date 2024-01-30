Одессу окутает туман — в городе объявили штормовое предупреждение
В ближайшие часы Одессу накроет густой туман. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение, видимость на дорогах будет до 500 метров.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Штормовое предупреждение в Одессе и области
В мэрии отмечают, что в связи с ухудшением погодных условий нужно быть внимательными и максимально ограничить перемещение и поездки по трассам области.
"Пешеходы, будьте особенно внимательны и переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора или жест регулятора. В темное время суток на плохо освещенных участках обязательно используйте светоотражающие элементы на одежде!" — говорится в сообщении.
Советы для водителей
- соблюдайте безопасный скоростной режим;
- включите противотуманные фары;
- соблюдайте безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включите аварийную световую сигнализацию;
- избегайте резких маневров на дороге;
- будьте внимательны на пешеходных переходах.
Экстренные службы помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.
Напомним, сегодня, 30 января, несмотря на непогоду и туман, враг увеличил количество кораблей на дежурстве в Черном море. В настоящее время на боевом рейде остаются ракетоносители, создающие угрозу обстрелов.
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