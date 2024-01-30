Одессу окутает туман — в городе объявили штормовое предупреждение

Туман покрыл город. Фото: Новини.LIVE

В ближайшие часы Одессу накроет густой туман. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение, видимость на дорогах будет до 500 метров.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В мэрии отмечают, что в связи с ухудшением погодных условий нужно быть внимательными и максимально ограничить перемещение и поездки по трассам области.

"Пешеходы, будьте особенно внимательны и переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора или жест регулятора. В темное время суток на плохо освещенных участках обязательно используйте светоотражающие элементы на одежде!" — говорится в сообщении.

Советы для водителей

соблюдайте безопасный скоростной режим;

включите противотуманные фары;

соблюдайте безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включите аварийную световую сигнализацию;

избегайте резких маневров на дороге;

будьте внимательны на пешеходных переходах.

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, сегодня, 30 января, несмотря на непогоду и туман, враг увеличил количество кораблей на дежурстве в Черном море. В настоящее время на боевом рейде остаются ракетоносители, создающие угрозу обстрелов.