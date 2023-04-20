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Одесу відвідала французька делегація: що обговорювали

20 квітня 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одесу відвідала французька делегація
Французька делегація у центрі Одеси. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

До Одеси завітала французька делегація. Президент регіону Прованс-Альпи-Лазурний Берег Рено з представниками міськради обговорили плани майбутнього співробітництва.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Під час зустрічі представники міськради зазначили, що Франція підтримує та допомагає Одесі з перших днів вторгнення Росії в Україну.  

"Дякую вам за те, що у важку для нас хвилину ви, як справжні друзі, залишаєтесь поруч із нами. Сьогодні наше місто-побратим Марсель надає Одесі вкрай необхідну гуманітарну допомогу", — сказав мер міста Геннадій Труханов. 

Зазначимо, що члени делегації відвідали визначні місця Одеси та ознайомилися із видатними пам’ятками, створеними в тому числі європейськими архітекторами.

Нагадаємо, що раніше Одесу з офіційним візитом відвідала делегація міста Венеції на чолі з мером міста паном Луїджі Бруньяро. В рамках візиту було підписано Меморандум про взаєморозуміння між містами, спрямований на співпрацю у сфері збереження та розвитку культурної спадщини міста Одеси. 

Також у рамках офіційного візиту одеської делегації до міста-побратима Йокогами, Геннадій Труханов зустрівся з мером японського міста, паном Такехару Яманакою. Основною темою зустрічі стало обговорення майбутньої співпраці між містами та питання розбудови критичної інфраструктури Одеси.

 

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