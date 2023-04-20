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Одессу посетила французская делегация: что обсуждали

20 апреля 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одессу посетила французская делегация
Французская делегация находится в центре Одессы. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одессу посетила французская делегация. Президент региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег Рено с представителями горсовета обсудили планы будущего сотрудничества.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В ходе встречи представители горсовета отметили, что Франция поддерживает и помогает Одессе с первых дней вторжения России в Украину.

"Благодарю вас за то, что в трудную для нас минуту вы, как настоящие друзья, остаетесь рядом с нами. Сегодня наш город-побратим Марсель оказывает Одессе крайне необходимую гуманитарную помощь", — сказал мэр города Геннадий Труханов.

Отметим, что члены делегации посетили достопримечательности Одессы и ознакомились с достопримечательностями, созданными в том числе европейскими архитекторами.

Напомним, ранее Одессу с официальным визитом посетила делегация города Венеции во главе с мэром города господином Луиджи Бруньяро. В рамках визита был подписан Меморандум о взаимопонимании между городами, направленный на сотрудничество в области сохранения и развития культурного наследия Одессы.

Также в рамках официального визита одесской делегации в город-побратим Йокогамы, Геннадий Труханов встретился с мэром японского города господина Такехару Яманакой. Основной темой встречи стало обсуждение будущего сотрудничества между городами и развитие критической инфраструктуры Одессы.

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