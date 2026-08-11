Одесу завтра накриє сильний вітер: температура моря

Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

12 серпня на Одещині очікується мінлива хмарність і без істотних опадів. Водночас посилиться північно-західний вітер — його пориви сягатимуть 9–14 м/с. Вдень повітря прогріється до 32 °С. Також в області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз в Одеській області

В області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9–14 м/с. Температура повітря вночі становитиме 18–23 °С, а вдень — 27–32 °С. На автошляхах області видимість буде доброю.

Прогноз в Одесі

В Одесі також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 9–14 м/с. Вночі температура становитиме 20–22 °С, удень — 27–29 °С. Температура морської води біля узбережжя Одеси — 23–24 °С.

Надзвичайна пожежна небезпека

За прогнозом, 12 серпня на Одещині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.