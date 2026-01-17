Погода в Одесі 18 січня: мороз і сильний вітер

Одесу завтра знову скує мороз — температура різко падає
В Одесі у неділю, 18 січня, очікується холодна, але суха погода з мінливою хмарністю. Температура опуститься до -8 °C, а через вітер відчуватиметься ще холодніше.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
У нічні та ранкові години температура повітря триматиметься на рівні -8 °C. Через вітер до 8 м/с відчуватиметься як -13 °C.
Опадів не прогнозують. Вологість повітря становитиме 74-79%, атмосферний тиск — близько 771–772 мм рт. ст.
Вдень та ввечері стане трохи тепліше — -4 °C, але через вітер знову відчуватиметься як -8 °C.
Сонце зійде о 07:34, а зайде о 16:40. Тривалість світлового дня становитиме 9 годин 6 хвилин.
Погода в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Місцями невеликий сніг.
- Місцями ожеледиця.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі -13...-8 °C, вдень -9...-3 °C.
- На автошляхах області видимість добра, місцями ожеледиця.
