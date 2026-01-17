Відео
Головна Одеса Одесу завтра знову скує мороз — температура різко падає

Одесу завтра знову скує мороз — температура різко падає

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 17:39
Погода в Одесі 18 січня: мороз і сильний вітер
Жінки йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі у неділю, 18 січня, очікується холодна, але суха погода з мінливою хмарністю. Температура опуститься до -8 °C, а через вітер відчуватиметься ще холодніше.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

У нічні та ранкові години температура повітря триматиметься на рівні -8 °C. Через вітер до 8 м/с відчуватиметься як -13 °C.

Опадів не прогнозують. Вологість повітря становитиме 74-79%, атмосферний тиск — близько 771–772 мм рт. ст.

Вдень та ввечері стане трохи тепліше — -4 °C, але через вітер знову відчуватиметься як -8 °C. 

Сонце зійде о 07:34, а зайде о 16:40. Тривалість світлового дня становитиме 9 годин 6 хвилин. 

Одесу завтра знову скує мороз — температура падає - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Місцями невеликий сніг. 
  • Місцями ожеледиця.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі -13...-8 °C, вдень -9...-3 °C.
  • На автошляхах області видимість добра, місцями ожеледиця.
Одесу завтра знову скує мороз — температура падає - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, одесит вирушив на зимову Говерлу без належної підготовки й отримав обмороження. Також ми писали, що на Україну насуваються люті холоди у ці вихідні.

погода Одеса Одеська область морози Новини Одеси прогноз погоди
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
