Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одессу завтра снова накроет мороз — температура резко падает

Одессу завтра снова накроет мороз — температура резко падает

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 17:39
Погода в Одессе 18 января: мороз и сильный ветер: мороз и сильный ветер
Женщины идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе в воскресенье, 18 января, ожидается холодная, но сухая погода с переменной облачностью. Температура опустится до -8 °C, а из-за ветра будет ощущаться еще холоднее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

В ночные и утренние часы температура воздуха будет держаться на уровне -8 °C. Из-за ветра до 8 м/с будет ощущаться как -13 °C.

Осадков не прогнозируют. Влажность воздуха составит 74-79%, атмосферное давление — около 771-772 мм рт. ст.

Днем и вечером станет немного теплее — -4 °C, но из-за ветра снова будет ощущаться как -8 °C.

Солнце взойдет в 07:34, а зайдет в 16:40. Продолжительность светового дня составит 9 часов 6 минут.

Одесу завтра знову скує мороз — температура падає - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Местами небольшой снег.
  • Местами гололедица.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью -13...-8 °C, днем -9...-3 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая, местами гололедица.
Одесу завтра знову скує мороз — температура падає - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, одессит отправился на зимнюю Говерлу без должной подготовки и получил обморожение. Также мы писали, что на Украину надвигаются лютые холода в эти выходные.

погода Одесса Одесская область морозы Новости Одессы прогноз погоды
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации