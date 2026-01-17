Погода в Одессе 18 января: мороз и сильный ветер: мороз и сильный ветер

Женщины идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе в воскресенье, 18 января, ожидается холодная, но сухая погода с переменной облачностью. Температура опустится до -8 °C, а из-за ветра будет ощущаться еще холоднее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В ночные и утренние часы температура воздуха будет держаться на уровне -8 °C. Из-за ветра до 8 м/с будет ощущаться как -13 °C.

Осадков не прогнозируют. Влажность воздуха составит 74-79%, атмосферное давление — около 771-772 мм рт. ст.

Днем и вечером станет немного теплее — -4 °C, но из-за ветра снова будет ощущаться как -8 °C.

Солнце взойдет в 07:34, а зайдет в 16:40. Продолжительность светового дня составит 9 часов 6 минут.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Местами небольшой снег.

Местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью -13...-8 °C, днем -9...-3 °C.

На автодорогах области видимость хорошая, местами гололедица.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

