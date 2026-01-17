Погода в Одессе 18 января: мороз и сильный ветер: мороз и сильный ветер

Одессу завтра снова накроет мороз — температура резко падает
В Одессе в воскресенье, 18 января, ожидается холодная, но сухая погода с переменной облачностью. Температура опустится до -8 °C, а из-за ветра будет ощущаться еще холоднее.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
В ночные и утренние часы температура воздуха будет держаться на уровне -8 °C. Из-за ветра до 8 м/с будет ощущаться как -13 °C.
Осадков не прогнозируют. Влажность воздуха составит 74-79%, атмосферное давление — около 771-772 мм рт. ст.
Днем и вечером станет немного теплее — -4 °C, но из-за ветра снова будет ощущаться как -8 °C.
Солнце взойдет в 07:34, а зайдет в 16:40. Продолжительность светового дня составит 9 часов 6 минут.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Местами небольшой снег.
- Местами гололедица.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью -13...-8 °C, днем -9...-3 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая, местами гололедица.
Напомним, одессит отправился на зимнюю Говерлу без должной подготовки и получил обморожение. Также мы писали, что на Украину надвигаются лютые холода в эти выходные.
Читайте Новини.LIVE!