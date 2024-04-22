Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Один із затриманих військових розповів подробиці стрілянини в поліцейського arrow

Один із затриманих військових розповів подробиці стрілянини в поліцейського

22 квітня 2024 17:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Один із затриманих військових розповів подробиці стрілянини в поліцейського
Затриманий за вбивство поліцейського на Вінниччині Валерій Василаке. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Старший із двох затриманих, Валерій Василаке, розповів слідству деталі вбивства 20-річного поліцейського на Вінниччині. За його словами, постріл здійснив його син — Віталій. 

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж. 

Читайте також:

Причини вбивства поліцейського на Вінниччині

За словами підозрюваного, його син Віталій подумав, що поліцейський вбив його батька. Саме тому молодик і вистрілив у відповідь. 

"Я не стріляв. Стріляв мій син. Він стріляв у поліцейського, бо подумав, що той мене вбив. Я не знаю, чого так сталося...", — розповів затриманий. 

Також Валерій Василаке зазначив, що сам поранення отримав: одне в руку та два у грудну клітину. Також за  його словами, боєприпаси, які переводили злодії в автівці, вкрав його син — Віталій та підтвердив те, що разом із сином вони прямували до Молдови. 

"Так, я хотів покинути територію України, але розумію, що це нереально. Спочатку думали у Молдову, а потім вже кудись далі...", — розповів Валерій Василаке.

Які обвинувачення висунуті 

Затриманих батька та сина, Валерія та Віталія Василаке, звинувачують у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348 та ч. 1 ст. 263 КК України). За скоєне їм загрожує покарання до довічного ув’язнення.  
 
Нагадаємо, що Вінницький міський суд сьогодні, 22 квітня, відправив під варту Валерія Василаке, підозрюваного у вбивстві поліцейського. Він проведе два місяці під вартою без можливості внесення застави.

Одеса
суд
правосуддя
вбивство
Вінниця
Одеська область
Вінницька область
Новини Одеси
вбивця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

Розклад ефірів

Всі ефіри