Один із затриманих військових розповів подробиці стрілянини в поліцейського

Затриманий за вбивство поліцейського на Вінниччині Валерій Василаке. Фото: скриншот

Старший із двох затриманих, Валерій Василаке, розповів слідству деталі вбивства 20-річного поліцейського на Вінниччині. За його словами, постріл здійснив його син — Віталій.

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За словами підозрюваного, його син Віталій подумав, що поліцейський вбив його батька. Саме тому молодик і вистрілив у відповідь.

"Я не стріляв. Стріляв мій син. Він стріляв у поліцейського, бо подумав, що той мене вбив. Я не знаю, чого так сталося...", — розповів затриманий.

Також Валерій Василаке зазначив, що сам поранення отримав: одне в руку та два у грудну клітину. Також за його словами, боєприпаси, які переводили злодії в автівці, вкрав його син — Віталій та підтвердив те, що разом із сином вони прямували до Молдови.

"Так, я хотів покинути територію України, але розумію, що це нереально. Спочатку думали у Молдову, а потім вже кудись далі...", — розповів Валерій Василаке.

Які обвинувачення висунуті

Затриманих батька та сина, Валерія та Віталія Василаке, звинувачують у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348 та ч. 1 ст. 263 КК України). За скоєне їм загрожує покарання до довічного ув’язнення.



Нагадаємо, що Вінницький міський суд сьогодні, 22 квітня, відправив під варту Валерія Василаке, підозрюваного у вбивстві поліцейського. Він проведе два місяці під вартою без можливості внесення застави.