Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Один из задержанных военных рассказал подробности стрельбы в полицейского arrow

Один из задержанных военных рассказал подробности стрельбы в полицейского

22 апреля 2024 17:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Один из задержанных военных рассказал подробности стрельбы в полицейского
Задержанный за убийство полицейского в Винницкой области Валерий Василаке. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Старший из двух задержанных Валерий Василаке рассказал следствию детали убийства 20-летнего полицейского в Винницкой области. По его словам, выстрел произвел его сын — Виталий.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

Читайте также:

Причины убийства полицейского в Винницкой области

По словам подозреваемого, его сын Виталий подумал, что полицейский убил отца. Именно поэтому молодой человек и выстрелил в ответ.

"Я не стрелял. Стрелял мой сын. Он стрелял в полицейского, потому что подумал, что тот меня убил. Я не знаю, чего так случилось...", — рассказал задержанный.

Также Валерий Василаке отметил, что сам ранение получил: одно в руку и два в грудную клетку. Также по его словам, боеприпасы, которые переводили воры в автомобиле, украл его сын Виталий и подтвердил то, что вместе с сыном они направлялись в Молдову.

"Да, я хотел покинуть территорию Украины, но понимаю, что это нереально. Сначала думали в Молдову, а потом уже куда-то дальше...", — рассказал Валерий Василаке.

Какие обвинения выдвинуты

Задержанных отца и сына, Валерия и Виталия Василака, обвиняют в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 348 и ч. 1 ст. 263 УК Украины). За совершенное им грозит наказание до пожизненного заключения.

Напомним, что Винницкий городской суд сегодня, 22 апреля, отправил под стражу Валерия Василаке, подозреваемого в убийстве полицейского. Он проведет два месяца под стражей без возможности внесения залога.

Одесса
суд
правосудие
убийство
Винница
Одесская область
Винницкая область
Новости Одессы
убийца

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри