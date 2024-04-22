Один из задержанных военных рассказал подробности стрельбы в полицейского

Задержанный за убийство полицейского в Винницкой области Валерий Василаке. Фото: скриншот

Старший из двух задержанных Валерий Василаке рассказал следствию детали убийства 20-летнего полицейского в Винницкой области. По его словам, выстрел произвел его сын — Виталий.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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По словам подозреваемого, его сын Виталий подумал, что полицейский убил отца. Именно поэтому молодой человек и выстрелил в ответ.

"Я не стрелял. Стрелял мой сын. Он стрелял в полицейского, потому что подумал, что тот меня убил. Я не знаю, чего так случилось...", — рассказал задержанный.

Также Валерий Василаке отметил, что сам ранение получил: одно в руку и два в грудную клетку. Также по его словам, боеприпасы, которые переводили воры в автомобиле, украл его сын Виталий и подтвердил то, что вместе с сыном они направлялись в Молдову.

"Да, я хотел покинуть территорию Украины, но понимаю, что это нереально. Сначала думали в Молдову, а потом уже куда-то дальше...", — рассказал Валерий Василаке.

Какие обвинения выдвинуты

Задержанных отца и сына, Валерия и Виталия Василака, обвиняют в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 348 и ч. 1 ст. 263 УК Украины). За совершенное им грозит наказание до пожизненного заключения.



Напомним, что Винницкий городской суд сегодня, 22 апреля, отправил под стражу Валерия Василаке, подозреваемого в убийстве полицейского. Он проведет два месяца под стражей без возможности внесения залога.