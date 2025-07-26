Трамвай №15 тимчасово змінює маршрут в Одесі

Трамвай в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У центрі Одеси змінилася схема руху трамвайного маршруту №15. Це пов’язано з ремонтними роботами, які тривають на одному з відрізків колії.

Про це у суботу, 26 липня, повідомили в Одеській міській раді.

Реклама

Читайте також:

Допис міськради. Фото: скриншот з Telegram

Зміна руху трамвая

В міськраді зазначили, що трамвай №15 тимчасово курсує за скороченим маршрутом — від Тираспольської площі до площі Товарної.

Обмеження діятиме до завершення робіт, після чого трамвай повернеться до звичного маршруту. Точну дату відновлення руху поки не повідомляють.

Пасажирам варто заздалегідь планувати пересування містом, особливо в години пік, і стежити за оновленнями на офіційних сторінках транспортного підприємства.

Скільки коштуватиме проїзний на місяць

Для школярів:

на трамвай — 120 грн;

на тролейбус — 120 грн;

на трамвай і тролейбус — 160 грн.

Для студентів денної форми навчання:

на трамвай — 240 грн;

на тролейбус — 240 грн;

на трамвай і тролейбус — 340 грн.

Для службових поїздок працівників підприємств, установ та організацій (за безготівковим розрахунком):

на трамвай — 630 грн;

на тролейбус — 630 грн;

на трамвай і тролейбус — 756 грн.

Для населення:

на трамвай — 420 грн;

на тролейбус — 420 грн;

на трамвай і тролейбус — 567 грн.

Проїзні квитки на тиждень:

на трамвай — 105 грн;

на тролейбус — 105 грн;

на трамвай і тролейбус — 147 грн.

Проїзні квитки на квартал:

на трамвай — 1170 грн;

на тролейбус — 1170 грн;

на трамвай і тролейбус — 1550 грн.

Раніше ми писали, що рух трамваїв із центру Одеси на Пересип буде відновлено. А також про пільговий проїзд поїздами — кому не потрібно платити 2025 року.