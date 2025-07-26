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Главная Одесса Один из трамваев в Одессе изменил маршрут — что стоит знать

Один из трамваев в Одессе изменил маршрут — что стоит знать

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 12:07
Трамвай №15 временно меняет маршрут в Одессе
Трамвай в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В центре Одессы изменилась схема движения трамвайного маршрута №15. Это связано с ремонтными работами, которые продолжаются на одном из отрезков пути.

Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в Одесском городском совете.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот из Telegram

Изменение движения трамвая

В горсовете отметили, что трамвай №15 временно курсирует по сокращенному маршруту — от Тираспольской площади до площади Товарной.

Ограничение будет действовать до завершения работ, после чего трамвай вернется к привычному маршруту. Точную дату возобновления движения пока не сообщают.

Пассажирам стоит заранее планировать передвижение по городу, особенно в часы пик, и следить за обновлениями на официальных страницах транспортного предприятия.

Сколько будет стоить проездной на месяц

Для школьников:

  • на трамвай — 120 грн;
  • на троллейбус — 120 грн;
  • на трамвай и троллейбус — 160 грн.

Для студентов дневной формы обучения:

  • на трамвай — 240 грн;
  • на троллейбус — 240 грн;
  • на трамвай и троллейбус — 340 грн.

Для служебных поездок работников предприятий, учреждений и организаций (по безналичному расчету):

  • на трамвай — 630 грн;
  • на троллейбус — 630 грн;
  • на трамвай и троллейбус — 756 грн.

Для населения:

  • на трамвай — 420 грн;
  • на троллейбус — 420 грн;
  • на трамвай и троллейбус — 567 грн.

Проездные билеты на неделю:

  • на трамвай — 105 грн;
  • на троллейбус — 105 грн;
  • на трамвай и троллейбус — 147 грн.

Проездные билеты на квартал:

  • на трамвай — 1170 грн;
  • на троллейбус — 1170 грн;
  • на трамвай и троллейбус — 1550 грн.

Ранее мы писали, что движение трамваев из центра Одессы на Пересыпь будет восстановлено. А также о льготном проезде поездами — кому не нужно платить в 2025 году.

Одесса Одесская область маршрутки Новости Одессы проезд трамвай
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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