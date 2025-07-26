Трамвай №15 временно меняет маршрут в Одессе

Один из трамваев в Одессе изменил маршрут — что стоит знать
В центре Одессы изменилась схема движения трамвайного маршрута №15. Это связано с ремонтными работами, которые продолжаются на одном из отрезков пути.
Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в Одесском городском совете.
Изменение движения трамвая
В горсовете отметили, что трамвай №15 временно курсирует по сокращенному маршруту — от Тираспольской площади до площади Товарной.
Ограничение будет действовать до завершения работ, после чего трамвай вернется к привычному маршруту. Точную дату возобновления движения пока не сообщают.
Пассажирам стоит заранее планировать передвижение по городу, особенно в часы пик, и следить за обновлениями на официальных страницах транспортного предприятия.
Сколько будет стоить проездной на месяц
Для школьников:
- на трамвай — 120 грн;
- на троллейбус — 120 грн;
- на трамвай и троллейбус — 160 грн.
Для студентов дневной формы обучения:
- на трамвай — 240 грн;
- на троллейбус — 240 грн;
- на трамвай и троллейбус — 340 грн.
Для служебных поездок работников предприятий, учреждений и организаций (по безналичному расчету):
- на трамвай — 630 грн;
- на троллейбус — 630 грн;
- на трамвай и троллейбус — 756 грн.
Для населения:
- на трамвай — 420 грн;
- на троллейбус — 420 грн;
- на трамвай и троллейбус — 567 грн.
Проездные билеты на неделю:
- на трамвай — 105 грн;
- на троллейбус — 105 грн;
- на трамвай и троллейбус — 147 грн.
Проездные билеты на квартал:
- на трамвай — 1170 грн;
- на троллейбус — 1170 грн;
- на трамвай и троллейбус — 1550 грн.
Ранее мы писали, что движение трамваев из центра Одессы на Пересыпь будет восстановлено. А также о льготном проезде поездами — кому не нужно платить в 2025 году.
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