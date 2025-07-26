Трамвай №15 временно меняет маршрут в Одессе

Трамвай в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В центре Одессы изменилась схема движения трамвайного маршрута №15. Это связано с ремонтными работами, которые продолжаются на одном из отрезков пути.

Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама

Читайте также:

Сообщение горсовета. Фото: скриншот из Telegram

Изменение движения трамвая

В горсовете отметили, что трамвай №15 временно курсирует по сокращенному маршруту — от Тираспольской площади до площади Товарной.

Ограничение будет действовать до завершения работ, после чего трамвай вернется к привычному маршруту. Точную дату возобновления движения пока не сообщают.

Пассажирам стоит заранее планировать передвижение по городу, особенно в часы пик, и следить за обновлениями на официальных страницах транспортного предприятия.

Сколько будет стоить проездной на месяц

Для школьников:

на трамвай — 120 грн;

на троллейбус — 120 грн;

на трамвай и троллейбус — 160 грн.

Для студентов дневной формы обучения:

на трамвай — 240 грн;

на троллейбус — 240 грн;

на трамвай и троллейбус — 340 грн.

Для служебных поездок работников предприятий, учреждений и организаций (по безналичному расчету):

на трамвай — 630 грн;

на троллейбус — 630 грн;

на трамвай и троллейбус — 756 грн.

Для населения:

на трамвай — 420 грн;

на троллейбус — 420 грн;

на трамвай и троллейбус — 567 грн.

Проездные билеты на неделю:

на трамвай — 105 грн;

на троллейбус — 105 грн;

на трамвай и троллейбус — 147 грн.

Проездные билеты на квартал:

на трамвай — 1170 грн;

на троллейбус — 1170 грн;

на трамвай и троллейбус — 1550 грн.

Ранее мы писали, что движение трамваев из центра Одессы на Пересыпь будет восстановлено. А также о льготном проезде поездами — кому не нужно платить в 2025 году.