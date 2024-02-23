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Одного загиблого в результаті нічної атаки досі не опізнали, — Кіпер

23 лютого 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одного загиблого в результаті нічної атаки досі не опізнали, — Кіпер
Зруйнована будівля внаслідок нічної атаки. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Зʼявилися нові подробиці нічної дронової атаки на Одесу. З трьох загиблих під час удару не вдалося опізнати тіло однієї людини через високий ступінь опіків.

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
 

"На жаль, троє осіб загинуло. Тіло одного з них поки що не опізнали. Сильно обгоріло", — сказав голова Одеської ОВА.

Олег Кіпер зазначив, що спочатку була інформація про чотирьох загиблих, проте на щастя охоронниця приміщення вижила і змогла вибратися самотужки.

Наслідки дронової атаки по Одесі

Сили ППО збили девʼять БпЛА, однак уламки впали на підприємство у Пересипському районі міста. Мешканці запевняють, що падіння дрона відбулося досить швидко, будівля зазнала значних руйнувань.

Нагадаємо, у  ніч з 22 на 23 лютого ворог вчергове атакував Одесу дронами-камікадзе. Сили протиповітрянної оборони уразили девʼять БпЛА, проте внаслідок влучання в будівлю підприємства загинуло троє людей.

Також ми писали, що наразі пошуково-рятувальна операція на місці ворожої атаки в Одесі завершена.

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