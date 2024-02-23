Одного загиблого в результаті нічної атаки досі не опізнали, — Кіпер

Зруйнована будівля внаслідок нічної атаки. Фото: Новини.LIVE

Зʼявилися нові подробиці нічної дронової атаки на Одесу. З трьох загиблих під час удару не вдалося опізнати тіло однієї людини через високий ступінь опіків.

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



"На жаль, троє осіб загинуло. Тіло одного з них поки що не опізнали. Сильно обгоріло", — сказав голова Одеської ОВА.

Олег Кіпер зазначив, що спочатку була інформація про чотирьох загиблих, проте на щастя охоронниця приміщення вижила і змогла вибратися самотужки.

Наслідки дронової атаки по Одесі

Сили ППО збили девʼять БпЛА, однак уламки впали на підприємство у Пересипському районі міста. Мешканці запевняють, що падіння дрона відбулося досить швидко, будівля зазнала значних руйнувань.

Нагадаємо, у ніч з 22 на 23 лютого ворог вчергове атакував Одесу дронами-камікадзе. Сили протиповітрянної оборони уразили девʼять БпЛА, проте внаслідок влучання в будівлю підприємства загинуло троє людей.

Також ми писали, що наразі пошуково-рятувальна операція на місці ворожої атаки в Одесі завершена.